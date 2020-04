Netflix war gestern - "ich.will.fabriken" ist heute

Wien (OTS) - Mit „ich.will.fabriken“ hat das F23, das größte Kulturzentrum im Süden Wiens, eine Initiative ins Leben gerufen, die sich an Kunst- und Kulturschaffende und solche, die es noch werden wollen, wendet.

Kreativ in der Heimquarantäne

Damit die kreativen Köpfe der Bevölkerung den Tag nicht nur mit passivem Streamen oder Downloaden verbringen, will das F23 den Einfallsreichtum dieser in der Heimquarantäne beflügeln.

Kurze, aussagekräftige Videos oder Fotos können Ideen auf der Website www.f23.at hochgeladen werden, in denen vorgestellt wird, was man mit 4.000 m² Fläche in einer alten Fabrik machen würde.

Unter allen Einsendern werden die kreativsten und ausgefallensten Videos und Fotos von einer Jury ausgesucht. Von diesen werden dann mittels Publikumsvoting auf den Social-Media-Kanälen des F23 zwei Gewinner von je einem Tag in der F23 mit Support ermittelt. (Dies erst nach Beendigung der Quarantänemaßnahmen der österreichischen Bundesregierung.)



F23 Fabriksbesichtigung

Ab Mai 2020 öffnet das F23 für Interessierte jeden Donnerstag um 11:00 die Tore der ehemaligen Sargfabrik für eine Besichtigung des gesamten Geländes. Um Voranmeldung dafür wird unter office @ f23.at gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Erich Sperger

0660 2776339

office @ f23.at