ORF-Premiere für „Inga Lindström: Tanz mit mir“ am 25. April in ORF 2

Herzergreifende Romanze vor schwedischer Kulisse mit u. a. Austromime August Schmölzer

Wien (OTS) - Wohnung weg, Job weg – Eine Hiobsbotschaft hebt plötzlich Evas (Sina-Valeska Jung) Welt aus den Angeln: Samt Kind und Mutter Meret (Teresa Harder) soll sie auf der Straße landen! Und so beschließt sie in der ORF-Premiere „Inga Lindström: Tanz mit mir“ am Samstag, dem 25. April 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu kämpfen und erhält bald Unterstützung von ihrem charmanten Nachbarn Alban (Mike Hoffmann). Doch er spielt nicht ganz mit offenen Karten und noch dazu steht ein altes Geheimnis ihrer Mutter einer Lösung der Probleme im Weg. Regisseur Matthias Kiefersauer inszenierte die herzergreifende Liebesgeschichte nach einem Drehbuch von Christiane Sadlo und holte dafür u. a. Austromime August Schmölzer, Sina-Valeska Jung, Teresa Harder, Mike Hoffmann, Katharina Stark, Anna Lena Class und Matthias Ziesing vor die Kamera.

Mehr zum Inhalt

Tänzerin Eva (Sina-Valeska Jung) fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass sie, ihre Tochter Lissi (Katharina Stark) und ihre Mutter Meret (Teresa Harder) vom neuen Besitzer ihrer Wohnung, Sten Stenmark (August Schmölzer), vor die Tür gesetzt werden sollen. Doch Eva will sich wehren. Was sie nicht weiß: Mit den Stenmarks verbindet Meret eine bewegte Vergangenheit. Unterdessen zieht gegenüber der sympathische Architekt Alban (Mike Hoffmann) ein. Doch unwissentlich wird er zu einer Gefahr für Merets und Evas Existenz. Sten Stenmark will nicht nur, dass Eva und Meret die Wohnung frei machen, auch Merets angrenzendes Tanzstudio soll geräumt werden. Somit müsste Meret ihre geliebte Tanzschule aufgeben. Albans Ex-Frau und Kollegin Ira (Anna Lena Class), die nun mit Sten zusammen ist, hat bereits die Umgestaltung der zukünftigen gemeinsamen Wohnung in Angriff genommen. Unter Vortäuschung falscher Voraussetzungen gewinnt sie Albans Hilfe für ihre Pläne. Für Eva ein absoluter Vertrauensbruch! Die verfahrene Situation könnte recht einfach gelöst werden, wenn Meret ein altes Geheimnis lüften würde. Doch sie schweigt, um ihre Tochter zu schützen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at