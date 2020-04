„ES“ ist zurück! Deutschsprachige Free-TV-Premiere am 26. April in ORF 1

Bill Skarsgård treibt im Remake von Stephen Kings Horror-Klassiker sein Unwesen

Wien (OTS) - Der Horrorclown ist zurück – und mit seiner Erscheinung auch jede Menge Alpträume: In der Neuverfilmung von Stephen Kings gleichnamigem Horror-Bestseller „ES“ – zu sehen als deutschsprachige Free-TV-Premiere am Sonntag, dem 26. April 2020, um 22.10 Uhr in ORF 1 – treibt diesmal Bill Skarsgård als Clown Pennywise im Maine der 1980er sein blutiges Unwesen. Jaeden Martell eröffnet mit seiner Clique von Außenseitern die Jagd auf den psychopathischen Clown. Für die nervenaufreibende Kinoadaption des Gruselfilms holte Regisseur Andrés Muschietti neben Martell u. a. Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard und Wyatt Oleff vor die Kamera. Für das Drehbuch zeichnen Chase Palmer, Cary Joji Fukunaga und Gary Dauberman verantwortlich.

Mehr zum Inhalt

In der Unterwelt der Kleinstadt Derry in Maine treibt ein Ungeheuer sein Unwesen. Ein Kind nach dem anderen verschwindet spurlos. Der 13-jährige Bill Denbrough (Jaeden Martell) ist schwer betroffen, auch sein kleiner Bruder wird seit Monaten vermisst. Wild entschlossen startet Bill die Suche nach ihm. Gemeinsam mit sechs Freunden, alle wie er Außenseiter in seiner Schule, macht er sich auf die Suche nach dem vermeintlichen Täter. Sie ahnen nicht, dass sie es mit dem übermächtigen Horror-Clown Pennywise (Bill Skarsgård) zu tun bekommen.

