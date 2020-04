FOTO WIEN 2021: Start des Open Calls für ProgrammpartnerInnen

Wien (OTS) - Ganz Wien im Zeichen der Fotografie! Die zweite Ausgabe der FOTO WIEN findet von 10. bis 28. März 2021 statt. Ausgerichtet wird das neue Fotografie-Festival wieder vom Kunst Haus Wien, einem Museum der Wien Holding. Am Programm stehen zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen rund um das Thema Fotografie sowie Projekte der teilnehmenden PartnerInnen, die wesentlich zur Vielfalt und Qualität des Festivals beitragen. Ab sofort startet der Open Call für die ProgrammpartnerInnen 2021.



„Ob Reise-, Presse-, Modefotografie, food porn oder Fotokunst – das Feld der Fotografie ist vielfältig und prägt unsere Wahrnehmung, unsere Sichtweise und unser Verhältnis zur Wirklichkeit. Gerade und besonders auch in Zeiten wie diesen. Die FOTO WIEN schafft es, neue Einblicke und Ausblicke zu geben und unterschiedliche künstlerische Positionen zu präsentieren; eine Bereicherung für die ganze Stadt“, unterstreicht Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.



„Die FOTO WIEN macht Wien zur Drehscheibe für zeitgenössische künstlerische Fotografie. Hier kann Fotografie erlebt, diskutiert und gefeiert werden. Im Vorjahr besuchten rund 75.000 BesucherInnen das Festival, an dem sich 130 ProgrammpartnerInnen mit 700 nationalen und internationalen KünstlerInnen beteiligten. Ich bin mir sicher, dass auch die FOTO WIEN 2021 wieder mit zahlreichen ProgrammpartnerInnen und einem spannenden Programm auftrumpfen wird“, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.



„Der Erfolg der FOTO WIEN 2019 hat das große Interesse einer breiten Öffentlichkeit am Medium Fotografie gezeigt. Diese Begeisterung möchten wir auch für die zweite Ausgabe der FOTO WIEN nützen und – gemeinsam mit unseren zahlreichen ProgrammpartnerInnen – den Stellenwert der Fotografie in Wien und darüber hinaus weiter ausbauen“, so Bettina Leidl, Direktorin FOTO WIEN und Kunst Haus Wien.

Start des Open Calls

Ab sofort sind KünstlerInnen sowie Museen, Kunsthallen, Galerien, Off-Spaces, Vereine etc. herzlich eingeladen, sich mit ihren Programmen – von Fotografie-Ausstellungen über Symposien, Talks und Studio Visits bis hin zu Diskussionsveranstaltungen etc. – am Festival FOTO WIEN zu beteiligen. Ausstellungen und Projekte können online unter https://www.fotowien.at/de/open-calls/ eingereicht werden. Der Einreichschluss ist der 1. September 2020. Die Ergebnisse des Open Calls werden Ende September bekanntgegeben.



Für Rückfragen bezüglich des Open Calls steht das FOTO WIEN Festivalbüro bereit:

E-Mail: office @ fotowien.at

Tel: +43 (0)1 712 04 91–80

www.fotowien.at



FOTO WIEN 2021 mit zwei inhaltlichen Schwerpunkten

FOTO WIEN kuratiert und organisiert ein vielfältiges Eigenprogramm, das Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und Talks mit nationalen und internationalen Foto-ExpertInnen, ein umfangreiches Vermittlungsprogramm mit Führungen und Workshops, Portfolio Reviews, einen Photobook-Market sowie FOTO-Awards umfasst.



Zwei Themenbereiche bilden für 2021 die inhaltlichen Schwerpunkte des Festivals:

„Fotografinnen im Fokus“ hebt die herausragende Arbeit von Fotografinnen von der Erfindung des Mediums im 19. Jahrhundert bis heute hervor und möchte dazu beitragen, diese Leistungen sichtbar zu machen, damit sie ihren Weg in die Fotografie- und Kunstgeschichte finden können.

„Rethinking Nature / Rethinking Landscape“ stellt die Schlüsselrolle der Fotografie in der Wahrnehmung der Natur in den Mittelpunkt. Viele KünstlerInnen tragen zum Verständnis der aktuellen Umweltsituation bei und nützen das Potenzial der Fotografie, um die kritische Beziehung von Mensch und Natur zu reflektieren.

Jury der FOTO WIEN 2021

Die Jury der FOTO WIEN 2021 setzt sich wie folgt zusammen: Rainer Iglar (Fotohof Salzburg), Martin Janda (Galerist), Verena Kaspar-Eisert (FOTO WIEN), Bettina Leidl (FOTO WIEN), Maren Lübbke-Tidow (Kuratorin), Sophie Thun (Künstlerin) sowie Maria Ziegelböck (Universität für angewandte Kunst Wien).





Rückfragen & Kontakt:

Zur FOTO WIEN:

Susanne Haider und Catharina Cramer

art:phalanx – Kultur & Urbanität

E-Mail: presse @ artphalanx.at

Tel: +43 (0)1 524 98 03–11



Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding – Konzernsprecher

Telefon: +43 1 408 25 69 21

Mobil: +43 664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at