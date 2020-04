Konzertverschiebung aufgrund von Covid-19: SIDO | KLAGENFURT | KÄRNTEN HALLE statt Freigelände

Graz (OTS) - Aufgrund einer Entscheidung der österreichischen Bundesregierung bezüglich der Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19-Erkrankungen muss das für den 28.08.2020 geplante Konzert von SIDO am Freigelände Wörthersee Stadion in Klagenfurt verschoben werden. Wie in der Pressekonferenz vom 17. April 2020, 11 Uhr Vizekanzler Werner Kogler bekannt gab, wurde auf Beschluss der österr. Bundesregierung ein generelles Veranstaltungsverbot bis zum 31. August 2020 verfügt.

Von diesem Verbot ist auch die oben genannte Veranstaltung betroffen.

GOOD NEWS:

Gleichzeitig freuen wir uns aber bekannt geben zu dürfen, dass es uns bereits gelungen ist, einen ERSATZTERMIN für dieses Konzert zu finden: SIDO wird nun am 08.01.2021 statt am Freigelände des Wörthersee Stadions Klagenfurt in der KÄRNTEN HALLE in Klagenfurt für beste Stimmung sorgen. Aufgrund der terminlichen Verschiebung musste auch der Veranstaltungsort gewechselt werden.

TICKETS

Alle bereits erworbenen Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit für den Ersatztermin des Konzertes.

Die Leutgeb Entertainment Group wird jedenfalls ständig auf allen Online-Kanälen sowie auf der Webseite www.leutgebgroup.com Statusberichte veröffentlichen und dabei detailliert auf jede von einer Verschiebung betroffenen Veranstaltung und damit verbundenen Fragen eingehen. Damit soll all unseren Konzertbesuchern ein HÖCHSTMASS AN INFORMATIONEN zugänglich gemacht und zurzeit rechtlich noch nicht abgeklärte Fragen beantwortet werden.

Achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen und bleiben Sie gesund!

Veranstalter

Klaus Leutgeb



