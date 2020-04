Träume jetzt – reise später!

Leider ist es zurzeit nicht möglich, in die Schweiz zu reisen. Es ist aber erlaubt, zu träumen! Unter dem Motto „Dream now – travel later“ stellen wir virtuelle Reisen in der Schweiz vor.

Die Ferienstraße der Schweiz und die Grand Train Tour – virtuell unterwegs im Cabrio oder mit dem Glacier Express zu den schönsten Freeride-Pisten.

Von palmengesäumten Seen zu grandiosen Gletscherlandschaften, von mittelalterlichen Dörfern zu pulsierenden Städten – die Grand Tour of Switzerland steht für eine unglaubliche Vielfalt an Sehenswürdigkeiten. Und für Highlights, die es in dieser Dichte sonst nicht gibt. Unter myswitzerland.com/grandtour können Fahrerinnen und Copiloten die Schweiz auf einem virtuellen Road Trip „erfahren“. Den passenden Soundtrack dazu gibt es auf Spotify unter spotify.com.

Und wer sich lieber gemütlich zurücklehnt und die Panoramen und Sehenswürdigkeiten an sich vorbeiziehen lässt, ist auf der Grand Train Tour of Switzerland genau richtig: grandtraintour.myswitzerland.com.

Die fünfteilige englischsprachige Serie „Glacier Express – A freeride journey by train through Switzerland” mit dem Snowboarder Fredi Kalbermatter, dem Fotografen Silvano Zeiter und dem Filmemacher Gray Thompson, erkundet Freeride-Areale entlang der Grand Train Tour, darunter Zermatt, Fiesch, Andermatt, Flims/Laax und St. Moritz: youtube.com.

360°-Videos von den schönsten Panoramazugstrecken gibt es zudem auf: youtube.com.

Panoramen und Luftaufnahmen

Panorama-Hopping von Gipfel zu Gipfel macht immer wieder Spaß und lädt zum Entdecken ein: panos.myswitzerland.com

Eine Reise durch die schönsten Panoramen der Genferseeregion (Reiserouten im Video) findet sich auf: region-du-leman.ch

Swiss-View zeigt kurze Flugvideos über die Schweiz im Autoplay – Entspannung pur: youtube.com

Der Youtube-Kanal von World Travel VR bietet eine große Auswahl von Virtual-Reality-Aufnahmen aus der Schweiz: youtube.com



„Dream now – travel later“-Video: https://youtu.be/rn38MSf-eKM



