Aviso: FPÖ-Pressekonferenz mit LPO KO Kunasek und LPS Hermann am 27.04.2020 um 10:00 zum Thema „Landespolitik im Schatten einer Krise“

Graz (OTS) - Terminbekanntgabe

Hiermit laden wir die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen zu folgendem Termin ein:





PRESSEKONFERENZ

mit

FPÖ-Landesparteiobmann und Klubobmann LAbg. Mario Kunasek,

und

FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Mag. Stefan Hermann, MBL

zum Thema „Landespolitik im Schatten einer Krise“.

Datum: Montag, 27. April 2020

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Freiheitlicher Landtagsklub

Herrengasse 16/2, 8010 Graz

Sitzungssaal 2. Stock Vorderhaus im Landhaus





FPÖ-TV wird die Pressekonferenz auch via Livestream – zugänglich über die Facebookseiten Mario Kunasek, Stefan Hermann und FPÖ Steiermark – anbieten. Zusätzlich wird allen TV-Sendern ein Link zu einem Livestream ohne Logo (Cleanfeed) zur Verfügung gestellt, der bei Anmeldung (bis Freitag, 24.04.2020) übermittelt wird. Nach dem Ende der Pressekonferenz wird die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) mittels entsprechendem Download-Link via Mail an alle Medien ausgesendet.





Um die Vorgaben hinsichtlich des Sicherheitsabstands zu gewährleisten, ist der Zutritt zur Pressekonferenz nur nach vorher erfolgter Akkreditierung möglich. Akkreditierungswünsche und Anmeldungen zum Cleanfeed richten Sie bitte unter Angabe von Name und Medium per Mail oder telefonisch an: Pressereferentin Julia Kaspar, julia.kaspar @ stmk.gv.at, 0676/86665304





Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Steiermark

Hans-Sachs-Gasse 10/4, 8010 Graz

Tel.: 0316/877 5304

Email: pressedienst @ fpoe-stmk.at

Internet: http://www.fpoe-stmk.at