Oberösterreichische Apotheken sind Garant für sichere Arzneimittel

Veitschegger und Aichberger: Umfassende Versorgung und Information gewährleistet

Linz (OTS) - Auf den besonders in Zeiten der Coronavirus-Krise wachsenden Handel mit gefälschten Arzneimitteln machen der Präsident der Oberösterreichischen Apothekerkammer Mag. pharm. Thomas W. Veitschegger und Vizepräsidentin Mag. pharm. Monika Aichberger aufmerksam. „Gefälschte oder fehlerhafte Arzneimittel gefährden die Gesundheit. Wir appellieren an die Oberösterreichische Bevölkerung, auch jetzt in der Corona-Krisensituation ihre Medikamente in der Apotheke vor Ort zu kaufen“, so Veitschegger und Aichberger unisono.

Im Unterschied zum Online-Markt bieten die Oberösterreichischen Apotheken einen sicheren Zugang zu Medikamenten und betreuen und informieren die Menschen umfassend. „Vor allem chronisch Kranke, Risikopatientinnen und –patienten mit Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen sowie ältere Menschen benötigen jetzt unsere besondere Aufmerksamkeit“, hebt Präsident Thomas W. Veitschegger hervor.

Die Versorgung der Bevölkerung durch Apotheken in ganz Oberösterreich ist auch in dieser herausfordernden Zeit gewährleistet, unterstreicht Vizepräsidentin Monika Aichberger. „Die Corona-Krisensituation zeigt sehr deutlich, wie wichtig die Apotheken als vertrauensvolle Anlaufstelle für Medikamente, Desinfektionsmittel und gesundheitliche Fragen sind. Wir Apothekerinnen und Apotheker sind für die Menschen immer da und garantieren auch jetzt die gesundheitliche Versorgung der Oberösterreichischen Bevölkerung“, so Vizepräsidentin Aichberger.

