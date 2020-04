Coronahilfe: Freiwillige stellten bereits 100 Einkäufe zu

Aufgrund der Corona-Maßnahmen bietet die Initiative „Währing hilft“ gemeinsam mit den Johannitern einen gratis Einkaufsservice. Das kostenlose Angebot wird gerne angenommen!

Wir wollen die Menschen in unserem Bezirk vernetzen und vor allem die Risikogruppe durch unseren Einkaufsdienst unterstützen Oliver Möllner, Initiator "Währing hilft"

Das Angebot wird gut angenommen. Inzwischen haben wir bereits mehr als 100 Einkäufe zugestellt. Kostenlos, schnell und unbürokratisch! Sarah Huf, Ehrenamtliche der Johanniter

Wien (OTS) - Die vier Freunde Oliver Möllner, Florentin Reiner, Martina Wettstein und Thomas Scheuba haben mit Beginn der Corona-Maßnahmen die Initiative "Währing hilft" ins Leben gerufen und bieten gemeinsam mit der Pfarre Gersthof und den Johannitern einen gratis Einkaufsservice an.

" Wir wollen die Menschen in unserem Bezirk vernetzen und vor allem die Risikogruppe durch unseren Einkaufsdienst unterstützen “, erzählt Oliver Möllner, der derzeit im Home-Office tätig ist.

„ Das Angebot wird gut angenommen. Inzwischen haben wir bereits mehr als 100 Einkäufe zugestellt. Kostenlos, schnell und unbürokratisch! “, ergänzt die Medizinstudentin Sarah Huf, die zudem ehrenamtlich bei den Johanniter im Rettungsdienst aktiv ist.

Inzwischen kann die Initiative auf ein Netzwerk von rund 85 Freiwilligen zurückgreifen und damit in jedem Grätzel von Währing die Einkäufe zustellen. Und so funktioniert´s:

Einkaufen einfach gemacht

Die Bestellung kann telefonisch oder per E-Mail aufgegeben werden, die Übergabe des Einkaufs erfolgt kontaktlos. Die Einkaufstaschen werden samt Rechnung vor der Tür hinterlegt, das Geld wird vom Käufer per Online-Banking überwiesen. Sollte jemand bar bezahlen wollen, dann wird er angehalten, den Betrag in einem verschlossenen Kuvert zu hinterlegen. Die Helfer und Helferinnen tragen Handschuhe und Schutzmaske.

Menschen aus der Risikogruppe, die Hilfe beim Einkauf benötigen, können sich unter 0699/117 39 489 oder waehringhilft@gmail.com melden. Auch zusätzliche Helfer und Helferinnen sind herzlich willkommen!

