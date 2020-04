Holzleitner: Parlamentsbeschluss für mehr Klimaschutz im Schulunterrichter

Implementierung von Klima-, Natur- und Umweltschutz in Schulen von Nationalrat beschlossen

Wien (OTS/SK) - Erfreut zeigt sich SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner, dass in der gestrigen Nationalratsdebatte der Antrag auf mehr Klima-, Natur- und Umweltschutz im Schulunterricht auf Initiative von Seiten der SPÖ von allen Parlamentsfraktionen beschlossen wurde. „Dieses gemeinsame Bekenntnis ist vor allem ein Erfolg aller Aktivistinnen und Aktivisten – jenen von Fridays for Future, Klimaschutzvolksbegehren und anderen. Umweltpolitische Bildung in den Schulen zu verankern, ist ein wichtiger Schritt für eine bessere Welt“, so Holzleitner. ****

Mit diesem Beschluss gilt es, die aktuell gültigen Lehrpläne auf Klimabildung zu prüfen und eventuelle Lücken zu schließen. „Klima-, Natur und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit muss stärker als Grundbestandteil der Allgemein- und Bewusstseinsbildung in den Lehrplänen verankert und implementiert werden“, so die SPÖ-Abgeordnete.

Holzleitner bezeichnet den Beschluss als einen ersten Schritt, auf dem man sich keinesfalls ausruhen darf. „Die Politik muss noch viele andere Maßnahmen im Bereich desKlimaschutzes setzen, so zum Beispiel muss die Politik von diversen Handelsketten hinterfragt werden oder auch der öffentliche Verkehr weiter attraktiviert werden“, so die SPÖ-Abgeordnete abschließend. (Schluss) rm

