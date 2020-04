Gastronomie lädt Gäste via Youtube in die Location ein

In Zeiten von Corona mussten für die Anfragen für Festlichkeiten in Zukunft neue Wege gefunden werden.

Auch wenn das Restaurant geschlossen hat, möchten wir die Anfragen für Feierlichkeiten und Hochzeiten natürlich beantworten und mussten hierfür neue Wege für die normalerweise zahlreichen Besichtigungen vor Ort finden Georg Grassl, Restaurantleiter Chadim

Wien/Niederösterreich (OTS) - Das Restaurant Chadim am Wienerberg hat sich darauf spezialisiert, den Gästen die Möglichkeit für besondere und unvergessliche Feierlichkeiten mitten im Grünen zu bieten.

Das Restaurant, aktuell aufgrund der Corona-Pandemie noch geschlossen, bietet Gerichte der Wiener Küche aus regionalen Produkten an.

Der gelernte Gastronom lädt die Gäste nun dazu ein, sich die Location auf dem Youtube-Kanal von Das Chadim genauer anzusehen.

In diesen Videos wird eine persönliche Besichtigung vor Ort simuliert und die Gäste können sich so ein wunderbares Bild über die Möglichkeiten und Vorteile in hoffentlich naher Zukunft vorstellen.

Anfrage zu Festen und Feiern im Chadim können jetzt gemacht werden Jetzt anfragen

Rückfragen & Kontakt:

Georg Grassl

E-Mail: willkommen @ das-chadim.at

Tel. 01/616 78 98

www.das-chadim.at