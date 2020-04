COVID-19: Mit dem online TPA Quick Guide durch das Förderungs-Dickicht

Es ist uns ein besonderes Anliegen, gerade in schwierigen Zeiten einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Mit dem Quick Guide geben wir Betrieben kostenlos eine Übersicht über die aktuellen Hilfsmaßnahmen Leopold Brunner, TPA Partner

Als Steuerberatungsunternehmen wissen wir, wie komplex und rasch veränderlich die individuellen Rahmenbedingungen sind. Deshalb möchten wir den Zugang für Unternehmen zu den Maßnahmen der Bundesregierung so einfach wie möglich gestalten. Leopold Brunner, TPA Partner

Wien (OTS) - Die COVID-19 Krise stellt die Wirtschaft auf den Kopf und damit jedes Unternehmen vor große Herausforderungen. Die österreichische Bundesregierung hat eine Vielzahl an Hilfsmaßnahmen für Unternehmen beschlossen. Das Steuerberatungsunternehmen TPA hat gemeinsam mit dem deutschen Legal Tech Startup Taxy.io– einen einzigartigen online Quick Guide entwickelt. TPA bietet damit kostenlos eine „Erste Hilfe für Unternehmen“ an, mit der einfach und rasch per Mausklick gecheckt werden kann, welche aktuellen Förderungen und Zuschüsse für das Unternehmen passen einschließlich link zu allen aktuellen Formularen dafür.

Durch die Beantwortung einfacher Fragen werden Unternehmerinnen und Unternehmer in weniger als 15 Minuten durch die in Österreich aktuell verfügbaren Förder- und Unterstützungsmaßnahmen geleitet. Schritt für Schritt wird direkt zu relevanten Infos und den korrekten Förderstellen und den passenden Formularen verlinkt.

TPA stellt seine Expertise kostenlos zur Verfügung, damit Unternehmen in der Krise rasch und unbürokratisch steuerliche und finanzielle Lösungen finden. Dieses einzigartige Service ist für alle Unternehmen zugänglich, nicht nur für TPA Kunden.

Leopold Brunner, TPA Partner und Mitglied der TPA COVID-19 Task Force: „ Es ist uns ein besonderes Anliegen, gerade in schwierigen Zeiten einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Mit dem Quick Guide geben wir Betrieben kostenlos eine Übersicht über die aktuellen Hilfsmaßnahmen .“ Der Steuerberater weiter: „ Als Steuerberatungsunternehmen wissen wir, wie komplex und rasch veränderlich die individuellen Rahmenbedingungen sind. Deshalb möchten wir den Zugang für Unternehmen zu den Maßnahmen der Bundesregierung so einfach wie möglich gestalten. “

Beschlüsse und Aktualisierungen der Bundesregierung rund um Fördermaßnahmen für COVID-19 werden laufend und schnellstmöglich digital überarbeitet, der aktuelle Stand der Übersicht ist auf der Startseite ersichtlich.

Der Link zum TPA Quick Guide



TPA COVID-19 Task Force

TPA hat eine eigene Task Force ins Leben gerufen, die speziell Fragen rund um COVID-19 und die Folgen beantwortet. Sechs Partnerinnen und Partner von TPA stehen zusätzlich zu Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater für aktuelle, krisenbedingte wirtschaftliche und steuerliche Fragen zur Verfügung. Mehr Informationen dazu.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell, Head of Corporate Communications

Tel. +43 (0) 676 318 22 77, gerald.sinabell @ tpa-group.at