EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / Dividendenvorschlag von 0,77 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2019|20

AGRANA mit deutlich verbessertem Konzern-EBIT 2019|20; Ausblick für 2020|21 vor COVID-19

22.04.2020

Wien - Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute beschlossen, der 33. ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juli 2020 eine Dividende in Höhe von 0,77 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2019|20 vorzuschlagen (Dividende für 2018|19:

1,00 EUR je Aktie).

AGRANA bekennt sich weiterhin grundsätzlich zu einer berechenbaren, zuverlässigen und transparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. Die Ausschüttung orientiert sich am Ergebnis, aber auch am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns des abgelaufenen Geschäftsjahres, bezieht aber aktuelle Ereignisse und die zukünftig zu erwartende Geschäftsentwicklung mit ein.

Nach vorläufigen Zahlen erzielte AGRANA im Geschäftsjahr 2019|20 (1. März 2019 bis 29. Februar 2020) wie prognostiziert ein deutlich über Vorjahr liegendes Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) von 87,1 Mio. EUR (2018|19: 66,6 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse der Gruppe betrugen 2.480,7 Mio. EUR (2018|19: 2.443,0 Mio. EUR).

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2020|21 steht per 22. April 2020 unter dem Vorbehalt der aktuell noch nicht absehbaren wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen sowie Dauer der COVID-19-Pandemie. Aufgrund ihrer Dynamik hätten quantitative Annahmen darüber überwiegend spekulativen Charakter. Auf Basis der vor dem Auftreten von COVID-19 erfolgten Planungen würde die AGRANA-Gruppe mit einem deutlichen Anstieg (+10 % bis +50 %) beim Konzern-EBIT rechnen. Es sind zwar negative Effekte von COVID-19 auf Umsatz und EBIT in allen Segmenten zu erwarten, aktuell sind diese allerdings noch nicht hinreichend quantifizierbar.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2019|20 und aller Details zu den Jahreszahlen 2019|20 sowie zum Ausblick 2020|21 erfolgt wie geplant am 7. Mai 2020.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [http:// www.agrana.com/] zur Verfügung.

