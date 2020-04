Kaup-Hasler zu Tod von Lois Weinberger: „Eigenwillig und authentisch“

Wien (OTS) - „Lois Weinberger war einer der eigenwilligsten und interessantesten Künstlerpersönlichkeiten Österreichs“, reagiert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler betroffen auf den Tod des international renommierten Konzeptkünstlers. „Im Fokus seiner künstlerischen Auseinandersetzung standen die Umwelt und die Natur in all ihren Formen und Ausprägungen. Seine Arbeiten basieren auf eingehenden und tiefgründigen Recherchen, wobei vielfältige Formen und Materialien Eingang in sein Werk gefunden haben – von Malerei und Grafik bis hin zur Konzeptkunst, Installation und Film."



Die Stadt Wien hat zahlreiche Kunstwerke aus allen Dekaden des 40-jährigen Schaffens von Lois Weinberger erworben. Insbesondere der Entwurf für die Bepflanzung des Dachs am Tiefenspeicher der Wienbibliothek aus dem Jahr 2004, gemeinsam mit seiner Frau Franziska Weinberger, zeigt, welchen Weg der Künstler unbeirrt im Umgang mit Natur und Zivilisation verfolgt hat. Diese Arbeit ist den verschlungenen Wegen des Buchdruckerkäfers nachempfunden und symbolisiert das Ineinandergreifen von kulturellen und biologischen Prozessen.

„Lois Weinberger wird fehlen – als Mensch und als Künstler mit Intellekt, Kreativität und herausragender Formensprache“, so die Stadträtin abschließend.

