Volkshilfe Wehsely: Corona wird zur Armutsfalle

Volkshilfe Wien fordert durchsetzungsfähige Taskforce zur Vermeidung sozialer Krisen im Zuge der Corona Pandemie

Ich vermisse jedoch schlagkräftige, durchsetzungsfähige Krisenstäbe die sich mit der sozialen Absicherung der in Österreich lebenden Menschen beschäftigen Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien

Es ist höchst an der Zeit, die Frauen, die an vorderster Front die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens in Österreich erarbeiten, in den Beraterstab der Regierung zu integrieren. Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung setzt unzählige Arbeitsgruppen und Beratungsgremien ein. Zum Beispiel für die Wirtschaft und für die Industrie. Ich begrüße sämtliche Maßnahmen und Arbeitsgruppen, die die Gesundheit der Bevölkerung sichern.“, stellt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien fest.

„ Ich vermisse jedoch schlagkräftige, durchsetzungsfähige Krisenstäbe die sich mit der sozialen Absicherung der in Österreich lebenden Menschen beschäftigen “, so Wehsely weiter.

„Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich hat bereits die Forderung erhoben, dass der Gesundheitsminister spätestens jetzt sich wieder seiner Position als Sozialminister zuwenden sollte. Das ist aus meiner Sicht unabdingbar. Denn: Rettungspakete für die Wirtschaft sind wichtig, jedoch sollte spätestens jetzt das Augenmerk auf die soziale Absicherung und die Lebensumstände der in Österreich lebenden Menschen gerichtet werden. Diese zu gründende Taskforce muss unter Einbindung der in diesem Bereich tätigen Zivilgesellschaft besetzt werden“, fordert Wehsely.

„Ich stehe mit der Expertise der Volkshilfe Wien mit über 1.500 MitarbeiterInnen, vornehmlich Frauen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, von der Pflege über Obdachlosigkeit, Frauenförderung etc., jederzeit für diese ExpertertInnengruppe zur Verfügung. Es ist höchst an der Zeit, die Frauen, die an vorderster Front die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens in Österreich erarbeiten, in den Beraterstab der Regierung zu integrieren. Nur dann ist gewährleistet, dass auch die soziale Gerechtigkeit den Stellenwert in Österreich bekommt, den sie haben muss. Einfach, damit Corona nicht auch zur Armutsfalle wird“, schließt Wehsely.

