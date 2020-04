Ein Gold Award für „Ein Dorf wehrt sich“

ORF-Historiendrama bei den „New York Festivals TV & Film Awards“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Von Altaussee nach New York: Gabriela Zerhaus vom ORF koproduziertes Historiendrama „Ein Dorf wehrt sich“, das bei seiner ORF-2-Premiere (11. Dezember 2019, 20.15 Uhr) bis zu 899.000 Zuseherinnen und Zuseher erreichte, wurde im Rahmen der renommierten „New York Festivals TV & Film Awards“ unter den weltbesten Produktionen ausgezeichnet. Der mit u. a. Fritz Karl, Harald Windisch und Brigitte Hobmeier besetzte TV-Film geht mit einem Gold Award in der Kategorie „Entertainment Program – Drama“ als einer der großen Gewinner hervor. Bei den „New York Festivals International Radio Awards“ wurde außerdem „Das Mädchen, das vom Himmel fiel“, eine Ausgabe der Ö1-Reihe „Hörbilder“, mit Gold in der Kategorie „Documentary/Heroes“ gewürdigt. Dieses Jahr wurden die von einer internationalen Jury vergebenen Preise nicht im Rahmen einer Festival-Gala vergeben, sondern Dienstagnacht, 21. April 2020, online verkündet. „Ein Dorf wehrt sich“ ist eine Koproduktion von ZDF, ORF, ARTE, Hager Moss Film und Mona Film, mit Unterstützung von FFF Bayern, Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dem wir in den kommenden Wochen einen umfassenden ORF-Schwerpunkt widmen, sind es die verborgenen Heldinnen und Helden unseres Landes, ihre Zivilcourage und ihr Zusammenhalt, die es für uns – heute mehr denn je – vor den Vorhang zu holen gilt. Regisseurin Gabriela Zerhau erzählt mit viel Fingerspitzengefühl und einem herausragenden Ensemble eine Geschichte, in der die Kraft von Gemeinschaft, Familie und Freundschaft im Mittelpunkt steht. Ich gratuliere allen Beteiligten zu dieser verdienten Auszeichnung für eine ganz besondere fiktionale Zeitgeschichte-Erarbeitung.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at