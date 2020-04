Volksoper Wien und ORF III spielen am 26. April für Österreich: Live-Konzert mit Publikumslieblingen aus dem ORF RadioKulturhaus

ORF III und fidelio übertragen; RSO-Wien-Streichquartett und Volksopern-Korrepetitor musizieren

Wien (OTS) - Zum zweiten von vorläufig drei hochkarätigen Live-Konzerten der ORF-Sendereihe „Wir spielen für Österreich“ – diesmal in Kooperation mit der Volksoper Wien – lädt ORF III am Sonntag, dem 26. April 2020, um 20.15 Uhr. Nach dem fulminanten Auftakt der Wiener Staatsoper am vergangenen Sonntag steht der glanzvolle Musikabend diese Woche im Zeichen der Operette. Im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses treten – unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorgaben sowie medizinischer Gesundheitskontrollen im Vorfeld der Shows – auch Publikumslieblinge des Volksopernensembles wie u. a. Johanna Arrouas, Rebecca Nelsen, Kristiane Kaiser, Stefan Cerny und Vincent Schirrmacher unentgeltlich auf. Musikalisch begleitet werden sie von einem Streichquartett des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien und einem Volksopern-Korrepetitor. Via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) wird auch dieses Konzert als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand österreichweit zur Verfügung stehen. Die Klassikplattform fidelio (www.myfidelio.at) präsentiert den Abend ebenfalls live bzw. anschließend in der Klassithek. Ö1 sendet Ausschnitte am Sonntag, dem 17. Mai, in „Apropos Operette“ (15.05 Uhr).

Auf dem Programm stehen Meisterwerke der goldenen und silbernen Operettenära sowie zwei Musical-Evergreens. Johanna Arrouas, Martina Mikelić, Rebecca Nelsen, Ursula Pfitzner, Kristiane Kaiser, Alexandre Beuchat, Ben Connor, Oliver Liebl, Carsten Süss und Vincent Schirrmacher singen Arien und Duette von Jahresregent Franz Lehár, dessen Geburtstag sich zum 150 Mal jährt, sowie aus dem Werk von Johann Strauß, Emmerich Kálmán und Ralph Benatzky. Johanna Arrouas und Stefan Cerny interpretieren außerdem zwei Songs aus „Der Zauberer von Oz“ und „Showboat“. Begleitet werden die Solistinnen und Solisten wie in der Vorwoche von einem Streichquartett des RSO Wien mit Konzertmeister Peter Matzka, Primgeigerin Jue-Hyang Park, Bratschist Martin Kraushofer und Cellistin Solveig Nordmeyer. Am Klavier ist diesmal Volksopern-Korrepetitor Eric Machanic. Durch das Programm des abwechslungsreichen Abends führt auf der Bühne der Chefdramaturg der Volksoper und ORF-Moderator, Christoph Wagner-Trenkwitz, Barbara Rett kommentiert den Musikabend für das TV-Publikum.

„Wir spielen für Österreich“ ist eine Initiative von ORF III Kultur und Information gemeinsam mit Ö1, dem ORF RadioKulturhaus und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien, die in Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper, der Wiener Volksoper und den Vereinigten Bühnen Wien (Konzerttermin am 3. Mai) realisiert wird. Die Signation zur Sendereihe gestaltete Filmemacher Georg Riha.

Stimmen der Künstlerinnen Künstler des Volksopernensembles

„Ich freue mich sehr, an diesem Konzert von ORF III teilnehmen zu dürfen. Österreich ist seit fast zehn Jahren mein Zuhause, und wenn ich irgendwie das Leben unterstützen kann, besonders mit der Musik, die ich liebe, werde ich es tun“, sagt der australische Bariton Ben Connor.

Die Wiener Sopranistin Kristiane Kaiser möchte „mit dem Csárdás aus der ‚Fledermaus‘ Lebensfreude und Temperamt in unser momentan ein wenig erstarrtes Leben bringen, und auch ein bisschen Leichtigkeit und Witz verströmen angesichts der schwierigen Zeit. Es lebe Johann Strauß!“

In einem gemeinsamen Statement betonen der Wiener Bass Stefan Cerny und der gebürtige Mainzer Tenor Carsten Süss: „Wir wollen mit diesem Konzert unsere Wertschätzung allen Menschen gegenüber ausdrücken, die uns in den letzten Wochen unseren Alltag ermöglicht haben. Zugleich gilt unsere Solidarität den Kunstschaffenden aller Sparten, unabhängig von Größe und finanzieller Möglichkeit, die das Bild Österreichs auf entscheidende Weise prägen.“

„Es macht so große Freude nach langer Pause wieder mit den Kollegen diese herrlichen Melodien singen zu dürfen. Und ich hoffe, dass unser Gefühl der Freude in dieser ungewöhnlichen Zeit unserem Publikum zu Hause, ein Lächeln ins Gesicht zaubert“, sagt die Wiener Sopranistin Ursula Pfitzner.

Das Programm des Abends im Detail:

Das Programm des zweiten „Wir singen für Österreich“-Abends präsentiert Meisterwerke der sogenannten leichten Muse und des Musicals. Alexandre Beuchat eröffnet den Abend mit „Da geh ich zu Maxim“ aus Franz Lehárs „Die lustige Witwe“, gefolgt von Rebecca Nelsen mit dem Vilja-Lied. Vincent Schirrmacher singt „Von Apfelblüten einen Kranz“ und den Tenor-Hit „Dein ist mein ganzes Herz“ aus „Das Land des Lächelns“. Per Videozuspielung von der Bühne der Volksoper ist Martina Mikelić mit „Ich lade gern mir Gäste ein“ aus der „Fledermaus“ zu erleben, gefolgt von Kristiane Kaiser aus dem RadioKulturhaus mit dem feurigen Csárdás der Rosalinde. Einen Ausflug ins Musicalfach macht Stefan Cerny mit „Ol’ Man River“ aus „Showboat“. Carsten Süss interpretiert „Komm Zigan“ aus Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“ und gemeinsam mit Ursula Pfitzner das romantische Duett „Sag ja, mein Lieb, sag ja“. Zwei Duette ganz unterschiedlichen Charakters aus der „Csárdásfürstin“ singen Johanna Arrouas und Ben Connor („Machen wir‘s den Schwalben nach“) sowie Ursula Pfitzner und abermals Ben Connor („Weißt du es noch“). Mit „Somewhere over the Rainbow“ aus „Der Zauberer von Oz“ träumt sich Johanna Arrouas in eine andere, bessere Welt. Und Oliver Liebl grüßt fröhlich per Zuspielung aus der Volksoper mit dem Schlager „Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin“ aus Ralph Benatzkys „Meine Schwester und ich“. Den Abend beschließen abermals Duette aus der „lustigen Witwe“, interpretiert von Johanna Arrouas und Vincent Schirrmacher („Wie eine Rosenknospe“) und Rebecca Nelsen und Alexandre Beuchat („Lippen schweigen“).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at