Neue Volkspartei Währing zu 42A Linienführung

Streckenführung des 42A muss neu geplant werden - Bürger müssen mitbestimmen

Wien (OTS) - „Die von BVin Nossek fixierte Streckenführung des 42A hat im betroffenen Teil von Gersthof zu massiven Beschwerden geführt“, so Kurt Weber, Klubobmann der Neuen Volkspartei Währing. Erfreulicherweise wurde von Bürgerinnen und Bürgern eine Petition gegen diese geplante Linienführung ins Leben gerufen und eine Bürgerinitiative „Lebensqualität 18“ gegründet. „Mehr als 600 Unterschriften wurden bereits in der vergangenen Woche gesammelt, einfach fantastisch!“, so Kasia Greco, die Spitzenkandidatin der Neuen Volkspartei Währing für die nächste Bezirksvertretungswahl.

„Wir fordern daher, dass rasch eine Gesprächsrunde mit allen Betroffenen, d.h. mit Vertretern der Bürgerinitiative „Lebensqualität 18“, den Wiener Linien, den zuständigen Magistratsabteilungen sowie den in der Bezirksvertretung vertretenen Parteien erfolgen soll. Unser Vorschlag zur Streckenführung des 42A liegt vor. Klar ist, wir brauchen eine vernünftige, kostengünstige und gute Streckenführung, die nicht durch enge Wohngebiete und schmale Straßen führt“, so Greco und Weber.

Elisabeth Olischar, Klubobfrau der Neuen Volkspartei Wien, unterstützt die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Währing:

„Rot-Grün darf nicht ständig über die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner drüberfahren. Wie es zu der geplanten Streckenführung kam, werde ich bei den zuständigen Stadträtinnen Hebein und Sima mittels Anfragen erfragen.“

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Kurt Weber

Klubobmann

Neue Volkspartei Währing

0664 3073613