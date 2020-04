Beate Meinl-Reisinger startet Gesprächserie: „Hands ONline“

NEOS-Vorsitzende will mit Bürger_innen über ihre Anliegen und das Leben nach Corona diskutieren.

Wien (OTS) - In dem neuen, regelmäßig stattfindenden Diskussions-Format „Hands ONline“ geht es um die Anliegen und Fragen der Menschen: Wie kommen wir gemeinsam gut aus der Krise? Was sind die größten Herausforderungen des Lebens mit Corona? Und vor allem: Wie sollen Österreich und Europa nach Corona aussehen? Diese Fragen diskutiert Beate Meinl-Reisinger ab Donnerstag, 23. April.

Challenge Homeschooling: NEOS-Vorsitzende und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, gemeinsam mit ihr im Rahmen einer Zoom-Konferenz zu diskutieren. „Kann man Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut bringen? Und wenn ja: wie? Was sind die Herausforderungen der Eltern, aber auch der Lehrerinnen und Lehrer? Was haben wir in den letzten Wochen gelernt, wovon brauchen wir in Zukunft im Bildungsbereich mehr, wovon weniger? Was macht die derzeitige Situation auch mit uns als Gesellschaft? Was bedeutet das für unsere Kinder? Diese und noch viel mehr Fragen möchte ich in dieser Diskussion auf den Grund gehen“, fasst Beate Meinl-Reisinger die neue Diskussionsplattform zusammen.

Los geht es am 23. April um 11:30 Uhr in einem Zoom-Meeting unter dem Link: https://zoom.us/j/92434462086 . Die Diskussion wird live auf Facebook übertragen.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu