ORF III am Donnerstag: „Runde der ChefredakteurInnen“, Finale der Reportage-Reihe „Österreich auf Abstand“

Außerdem: „Die Tafelrunde – Spezial“ und „Michael Niavarani: Encyclopaedia Niavaranica“ Teil zwei

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information befasst sich am Donnerstag, dem 23. April 2020, im Hauptabend in einer „Runde der ChefredakteurInnen“ mit den neuesten Entwicklungen rund um die Corona-Krise, ehe die finale Folge der vierteiligen Reportage-Reihe „Österreich auf Abstand“ eine Bestandsaufnahme der Stimmung in der Bevölkerung liefert. Bereits am Morgen zeigt „ORF III LIVE“ für gläubige Menschen in ganz Österreich den „Katholischen Gottesdienst mit Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn“ (8.00 Uhr) aus der Andreaskapelle des Erzbischöflichen Palais.

Um 20.15 Uhr meldet sich ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit einer „Runde der ChefredakteurInnen“. Seit mehr als fünf Wochen befindet sich Österreich im Ausnahmezustand. Die Zahl der Neuinfektionen entwickelt sich weiterhin langsam, doch je weniger Erkrankte es gibt, desto mehr rücken andere Fragen in den Vordergrund – zum Beispiel die, wie verfassungskonform die Corona-Gesetze eigentlich sind. Außerdem soll nun Schritt für Schritt der Weg in die „neue Normalität“ gegangen werden. Doch kann das funktionieren, ohne eine zweite Infektionswelle hervorzurufen? Darüber diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit Martina Salomon (Kurier), Petra Stuiber (Der Standard), Rainer Nowak (Die Presse) und Georg Wailand (Kronen Zeitung).

Anschließend zeigt „ORF III Spezial“ das Finale der Reportage-Reihe „Österreich auf Abstand“ (21.05 Uhr), produziert von KIWI TV. Österreich ist im Ausnahmezustand. Die Straßen menschenleer, die Wirtshäuser geschlossen, viele Unternehmen auf Sparflamme. Aber was bedeutet das für die Menschen?

Mittlerweile in gewohnter Manier meldet sich danach Gerald Fleischhacker mit einer „Tafelrunde – Spezial“ (21.55 Uhr). Diesmal mit den Kabarett-Kolleginnen und -Kollegen Alex Kristan, Manuel Rubey, Christof Spörk, Guido Tartarotti und Elena Wolff. Abschließend um 22.50 Uhr steht ein „ORF III Spezial“ mit dem zweiten Teil von Michael Niavaranis „Encyclopaedia Niavaranica“ auf dem Programm.

