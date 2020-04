Barbara Stöckl im Gespräch mit Doris Felber, Günther Mayr und Matthias Beck

In „Stöckl.“ am 23. April um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Auch diese Woche spricht Barbara Stöckl im ORF-Nighttalk „Stöckl.“ mit ihren Gästen einzeln und unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen in einem externen Studio. Ihre Gesprächspartner/innen am Donnerstag, dem 23. April 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 sind: Bäckerei-Unternehmerin Doris Felber, Günther Mayr, Leiter der ORF-Wissenschaftsredaktion, sowie der Medizinethiker und Moraltheologe Matthias Beck.

Die Bäckerei-Chefin Doris Felber sorgte mit ihrem Baumarkt-Video für großes Aufsehen im Internet. Im Nighttalk „Stöckl.“ erzählt sie, wie es ihr mit dem großen Ansturm an – nicht nur positiven – Reaktionen ergangen ist. Außerdem spricht die Mutter von vier Kindern über ihren ursprünglichen Berufswunsch, Landwirtin zu werden, und warum sie überzeugt davon ist, dass ihr 60 Jahre altes Bäckerei-Unternehmen auch diese Krise überstehen wird.

Günther Mayr leitet das Wissenschaftsressort des ORF und präsentiert seit Wochen die aktuellen Erkenntnisse zur Corona-Krise. Wer ist der Mann, der den Großteil seiner Fernsehkarriere hinter der Kamera verbracht hat? Wie geht es ihm nun im Scheinwerferlicht? Und wie blickt er auf die aktuelle Situation rund um die schrittweise Lockerung der Maßnahmen?

„Das strenge Eingreifen der Regierung ist richtig“, ist Medizinethiker Matthias Beck überzeugt. Im Gespräch mit Barbara Stöckl spricht der Arzt und Moraltheologe nicht nur über gesellschaftliche Herausforderungen, sondern auch über das ethische Dilemma, in dem wir uns befinden. Wer darf leben, wenn wir zu wenig Intensivbetten haben? Kann man Gesundheit und Wirtschaft gegeneinander abwägen?

