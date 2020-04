Die Grünen zum Tod von Lois Weinberger

Die Meldung vom Ableben des Künstlers kommt für Eva Blimlinger völlig überraschend

Wien (OTS) - Der Tod von Lois Weinberger trifft die österreichische Kunst und Kultur unerwartet und hart. Die Kultursprecherin der Grünen und Obfrau im Kulturausschuss, Eva Blimlinger: „Unsere Wege haben sich hie und da gekreuzt. Seine Auseinandersetzung mit der Natur war für seine Arbeit zentral und in dieser Weise beispiellos, er war ein Visionär. Thematisch ging er dabei aber viel weiter, sein Werk zielte oft auf gesellschaftspolitische und alltagskulturelle Bereiche, in seiner Arbeit war er dabei nie durch einzelne wenige Medien limitiert. Er verstand es auf wunderbare Weise ein poetisch-politisches Netzwerk, wie er es nannte, zu etablieren."

Ursprünglich zum Schlosser und Kunstschmied ausgebildet, war Lois Weinberger später Student an der Wiener Kunstschule. Seine Arbeit fand in Österreich, aber auch international große Beachtung. 1991 erhielt Weinberger eine Einladung zur Biennale in Sao Paulo, 1993/94 eine Professur an der Akademie Karlsruhe. Ein Jahr später beteiligte er sich am Atelierprogramm „Künstlerhaus Bethanien“ in Berlin, hielt über mehrere Jahre hinweg Vorträge an der Bauhaus Universität Weimar und sorgte 1997 bei der documenta X in Kassel mit einem 100 Meter langen, „nicht-heimisch“ bepflanzten Bahngleis für Aufsehen. 2009 bespielte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Franziska bei der 53. Biennale in Venedig den Österreichischen Pavillon.

Über zahlreiche Mittel und Formate - von Skulpturen, Malerei und Grafik bis zur Aktionskunst, Installationen, Film und Copy Art - spannt sich das Werk, das Lois Weinberger hinterlässt. So werden ihm auch ganz unterschiedliche Zuschreibungen gerecht – Künstler, Archäologe, Erzähler, Sammler, Schauspieler, Entdecker.

„Unser Beileid und unsere Anteilnahme gelten vor allem seiner Frau Franziska, seiner Familie und seinem engsten Umfeld, sein Werk soll und wird uns weiter begleiten“, sagt Blimlinger.

