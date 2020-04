Essen für zwei?

Virtueller Vortrag über die richtige Ernährung in der Schwangerschaft

Wien (OTS) - Für Schwangere gibt es dutzende Ernährungsempfehlungen. An welche man sich halten und welche man getrost vernachlässigen kann, verrät Sport- und Ernährungsberaterin Mariella Schmid in ihrem Vortrag „Ernährung in der Schwangerschaft“, der von der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) organisiert wurde und über die Web-Plattform www.oeggk.at kostenlos mitzuverfolgen ist.

Über die richtige Ernährung während der Schwangerschaft existieren zahllose Mythen. Sind Fisch, Kaffee und Mozzarella wirklich tabu? Haben alle werdenden Mütter Heißhunger auf Essiggurkerl? Und darf man wirklich für zwei essen?

Ernährung hat in der Schwangerschaft zweifellos eine große Bedeutung – nicht nur für die werdende Mutter, sondern auch für das noch ungeborene Kind. Denn das Baby isst mit, bereits vom ersten Tag an, neun Monate lang, und der Körper leistet in der Schwangerschaft und Stillzeit Außergewöhnliches. Das bedeutet, dass man als Schwangere täglich auf ausgewogene, ballast- und nährstoffreiche Mahlzeiten achten sollte. Werden zu wenig essenzielle Nährstoffe aufgenommen, könnte dies zu einem Nährstoffdefizit führen, was in weiterer Folge in Mangelerscheinungen resultieren kann.

Welche Empfehlungen man befolgen sollte, erläutert Ernährungsberaterin Mariella Schmid in einem Vortrag. Sie informiert, wie man Nährstoffdefiziten entgegenwirken kann, klärt auf, welche Ernährungsmythen kursieren, und gibt Ratschläge, was man bei lästigen Schwangerschaftsbeschwerden wie morgendlicher Übelkeit und Sodbrennen tun kann.

„Ernährung in der Schwangerschaft“

mit Mariella Schmid, MSc, Sport- und Ernährungsberaterin

am Donnerstag, dem 14. Mai 2020, um 18:30 Uhr

unter www.oeggk.at/veranstaltungen

und zum Nachschauen ab dem 15. Mai 2020 unter www.oeggk.at/news

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

01/ 996 80 92 – 40

eder @ oeggk.at

www.oeggk.at