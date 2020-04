"4GAMECHANGERS Roomservice": die neue Bühne der österreichischen Kunst- und Kulturszene

Wien (OTS) - Visionären, Künstlern und Acts eine große Bühne zu bieten um zu inspirieren, war von Anbeginn an die Vision beim 4 GAMECHANGERS Festival. Die österreichische Kulturszene hat diese Bühne verdient, derzeit mehr denn je.

4GAMECHANGERS.io bietet ab sofort als Provider-Plattform eine Möglichkeit, Lesungen, Konzerte und Kabarettprogramme zu streamen und dafür Tickets zu verkaufen wie in einem Theater – und damit eine Einkommensquelle für Kulturschaffende in Zeiten des Veranstaltungsverbots.

"Roomservice" ist eine Initiative der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe und Infochefin Corinna Milborn. Als starker Kooperationspartner fungiert die Falco Privatstiftung.

Die neue Pay-Streaming-Plattform unterstützt nationale KünstlerInnen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Ihre Auftritte müssen nicht wie bisher kostenlos via Social Media stattfinden, sondern werden per Livestream und on Demand verfügbar sein.

Interesse bekundet haben u.a. folgende KünstlerInnen: Michael Niavarani & Florian Scheuba, Nadja Maleh, Gernot Haas, Adele Neuhauser & William Mang, Nadiv Molcho, Julya Rabinowich, Joesi Prokopetz uvm.

Der Erlös des Ticketings geht an die KünsterInnen.



Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen versetzen die Welt in einen absoluten Ausnahmezustand. Durch die Absage aller Events, Veranstaltungen und Konzerte sind davon KünstlerInnen und Kulturschaffende besonders stark betroffen. Die Schließung von Theatern und anderen Spielstätten bedeutet, dass sie ihrer Arbeit derzeit nicht mehr würdig nachgehen können. Viele verlieren dadurch einen großen Teil ihrer Einnahmen. Gratis-Auftritte im Internet machen das nicht wett - denn Kultur kostet und ist etwas wert. "4GAMECHANGERS Roomservice" schafft ab sofort Abhilfe.



ProSiebenSat.1 PULS 4 bietet ab sofort ein digitales Theater



"Live-Auftritte direkt per Roomservice ins Wohnzimmer" lautet das Motto: Mit "Roomservice" ist eine Idee entstanden, die dem Berufsstand der KünstlerInnen in Zeiten wie diesen nachhaltig zu Gute kommen soll. Ausgerichtet als österreichische Alternative zu internationalen Social Media Angeboten geht "Roomservice" über gratis Events auf Social Media hinaus und gibt den (Klein)KünstlerInnen und SchriftstellerInnen die Möglichkeit, finanziell von ihren Inhalten zu profitieren. Den Startschuss machen Kabarettisten, Comedians Schauspieler, Autoren und Musiker; möglicherweise folgen weitere “Heroes”, Influencer, kleinere Events und Charityaktionen von Hilfsorganisationen etc. in weiteren Channels. Das Besondere: Der Erlös des Ticketings geht ausnahmslos an die KünsterInnen.

Markus Breitenecker, CEO ProSiebenSat.1 PULS 4 und Festival Co-Founder: "In Zeiten der Krise entstehen oft besonders kreative Initiativen. Es gehört zur Public Value Ausrichtung unseres Unternehmens und zur 4Gamechangers Vision, dass wir den KünstlerInnen und Kulturschaffenden neben einer großen Verbreitung auch die Unterstützung bieten, vor allem in einer Zeit wie dieser, die Einnahmen für ihre Werke zu erhalten."



Exklusiver Kooperationspartner Falco Privatstiftung

Stiftungsauftrag: Die Kernaufgaben der Falco Privatstiftung sind die „Förderung österreichischer Nachwuchskünstler“ und die „Erhaltung des künstlerischen Erbes von Falco“. Ronald Seunig, Vorsitzender der Falco Privatstiftung: „Im Sinne Falcos fördern wir seit Jahren mit Projekten wie unserem Talentwettbewerb „Falco goes school“, Songwriting-Workshops, Talente-Live-Shows und unserem Prime Talents Project „Falceas“ österreichische Nachwuchskünstler. Gegenwärtig durchleben viele Künstler schwierige Zeiten, da ihnen durch den Wegfall von Live-Auftrittsmöglichkeiten in der Corona-Pandemie, ihre Einkommensbasis genommen wurde. Wir freuen uns daher sehr, im Rahmen der Kooperation mit dem 4Gamechangers-Projekt 'Roomservice' - online Künstlerauftritte von zu Hause - finanziell unterstützen zu können."



Die Krise als Chance für die nationale Kunst- und Kulturszene



Als Zugpferd dienen bei "Roomservice" etablierte Acts, die exklusiv für ihr Publikum aus dem Wohnzimmer in das Wohnzimmer streamen. Aber mitmachen können alle. Auch Nachwuchs-KünstlerInnen haben so die Möglichkeit, von ihren Auftritten zu profitieren. KünstlerInnen können sich ab sofort unter 4gamechangers @ prosiebensat1puls4.com melden, um einen Auftritt zu organisieren und den Ticketverkauf zu starten. Als 360-Digital-Medienhaus unterstützt die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe mit ihrem 4GAMECHANGERS-Team die Initiative und sorgt für die Verbreitung der Inhalte auf sämtlichen Kanälen, vordergründig im TV. Ausgespielt werden die "Roomservice" Live-Sessions über die Provider-Plattform 4gamechangers.io im Livestream, wo sie weitere 44 Stunden On Demand zur Verfügung stehen werden.



Folgende KünstlerInnen machen u.a. mit beim "Roomservice":

Michael Niavarani & Florian Scheuba

Nadja Maleh

Gernot Haas

Adele Neuhauser & William Mang

Adele Neuhauser, Christian Dolezal, Susanne Hehenberger & Peter Wesenauer

Nadiv Molcho

Julya Rabinowich

Daniela Flickentanz

Joesi Prokopetz

Barbara Wimmer

Marlyn & Stern

„WERISTdICHTER?“ mit Alexandru Cosarca & Sarah Hauber

Christoph Filler Bariton

Please Madame

"Hauptsache Koscher" mit Shlomit Butbul, Tania Golden, Eduard Wildner und Wolfgang Schmidt

Violetta Parisini

uvm.





In Kürze wird das Programm der ersten zwei Wochen verkündet. Geplanter Start der Initiative ist voraussichtlich Anfang Mai.



Corinna Milborn, PULS 4 und PULS 24 Info-Chefin: „Das Corona-Veranstaltungsverbot trifft die Kulturszene ins Mark: Vielen KünstlerInnen, SchriftstellerInnen brechen fast ihre gesamten Einnahmen weg. Ich bin aber davon überzeugt, dass Kulturbegeisterte und Fans auch in dieser Phase bereit sind, Tickets für Aufführungen zu kaufen und die Arbeit der KünstlerInnen damit fair zu bezahlen. Das 4GAMECHANGERS-Team hat deshalb eine Plattform geschaffen, auf der exklusive Live-Aufritte für zahlendes Publikum möglich sind: Fast wie in einem echten Theater.“



Nina Kaiser, Co-Founderin 4GAMECHANGERS: “Die 4GAMECHANGERS Vision war von Beginn an, Visionären, Acts und Gamechangern unserer Zeit eine Bühne zu bieten, um zu inspirieren und gemeinsam die Welt zum Positiven zu verändern. Bis zum nächsten Festival freuen wir uns daher über unsere neue Initiative “Roomservice”, wo wir die große virtuelle Bühne ab sofort schon bieten können. Die österreichische Künstlerszene hat eine Bühne verdient, derzeit ganz besonders. Unser Festival-Motto 'The power of cooperation' ist gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je. Ich danke Corinna, unserer Digital Unit und unserem 4Gamechangers Team für die so schnelle und tolle Zusammenarbeit bei diesem tollen Projekt und freue mich schon jetzt auf viele interessante Events.”



Unter folgender Adresse können sich KünstlerInnen, MusikerInnen, KabarettistInnen & AutorInnen aktiv melden, wenn sie bei "Roomservice" dabei sein wollen 4gamechangers@prosiebensat1puls4.com

