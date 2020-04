FSG-Jugend: Ob verpflichtet oder freiwillig – unterschiedliche Bezahlung von Zivildienern muss abgestellt und ausgeglichen werden

Josef Rehberger fordert breite Zustimmung aller Parteien zum heutigen SPÖ-Initiativantrag und damit auch für Zivildiener ein #MEHRALSDANKE ein

Wien (OTS) - Während der Corona-Krise wurden Zivildiener verpflichtet, ihren Dienst um drei Monate zu verlängern. Zusätzlich wurden Zivildiener auf freiwilliger Basis gesucht. Freiwillige bekommen pro Monat netto mindestens 1.677 Euro, das ist rund doppelt so viel Geld als jene erhalten, die verpflichtet verlängert wurden. „Das ist nicht in Ordnung. Die für den Zivildienst zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger blieb trotz aller Aufrufe der Gewerkschaftsjugend bis jetzt untätig“, kritisiert Josef Rehberger, Jugendvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im ÖGB.



„Die Ungleichbehandlung bei der Bezahlung entbehrt jeder Grundlage und ist ungerecht. Denn alle erbringen gleich wertvolle Leistung und helfen, unser Land am Laufen zu halten“, sagt Rehberger. Die SPÖ werde daher heute einen entsprechenden Entschließungsantrag im Nationalrat zur Beseitigung dieses Missstands einbringen. „Wir rufen alle Parteien auf, diesen Antrag zu unterstützen“, so Rehberger. Schließlich gehe es auch darum, bei jungen Menschen den Grundsatz der Gleichbehandlung hoch zu halten und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken.



Weiters fordert die FSG-Jugend auch für Zivildiener den Corona-Tausender ein. Dieser wird von den Gewerkschaften für jene „SystemerhalterInnen“ eingefordert, die sich während der Corona-Krise einer höheren Infektionsgefahr aussetzen. „Das trifft auch auf tausende Zivildiener zu“, sagt Rehberger und fordert alle auf, diese Initiative auch online zu unterstützen:

www.oegb.at/corona-tausender

Rückfragen & Kontakt:

FSG

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Tel: 01/534 44-39 080

E-Mail: fsg @ fsg.at

www.fsg.at