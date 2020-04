AVISO: Volksanwalt Achitz hält Sprechtage vorübergehend telefonisch ab

Für Probleme mit Behörden aus den Bereichen Soziales, Gesundheit und Pflege – Bitte um Ankündigung!

Wien (OTS) - Derzeit können wegen der notwendigen Abstandsregeln weder persönliche Vorsprachen bei der Volksanwaltschaft stattfinden, noch die sonst in allen Bundesländern laufend abgehaltenen Sprechtage der Volksanwälte. „Natürlich können Beschwerden und Anliegen weiterhin schriftlich, per Brief, E-Mail oder Online-Formular eingebracht werden, wir bearbeiten alles umgehend“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz: „Aber nicht wenige Menschen, die sich von Behörden schlecht behandelt fühlen, wollen ihre Beschwerden lieber im persönlichen Gespräch vorbringen.“ Achitz wird daher die Sprechtage bis auf Weiteres telefonisch abhalten.++++

Telefonische Sprechtage Volksanwalt Achitz – Bereich Soziales, Pflege, Gesundheit, Arbeit, Jugend u. a.

Volksanwalt Bernhard Achitz wird an folgenden Tagen telefonische Sprechtage abhalten:

29. April 2020

4. Mai 2020

18. Mai 2020

Sie können sich an Volksanwalt Achitz wenden, wenn Sie Problemen mit Behörden aus den Bereichen Soziales, Pflege und Gesundheit haben. Auf Bundesebene prüft er Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung sowie die Arbeitsmarktverwaltung und die Bereiche Jugend und Familie. Anliegen von Menschen mit Behinderungen, aber auch Themen wie Mindestsicherung, Grundversorgung und Gesundheitsverwaltung bis hin zur Jugendwohlfahrt, dem Tierschutz und dem Veterinärwesen fallen auf Landesebene in seinen Aufgabenbereich.

Anmeldung und Terminvereinbarung unbedingt notwendig!

Bitte unbedingt um Anmeldung und detaillierte Terminvereinbarung: Büro Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz, 1015 Wien, Singerstraße 17, Postfach 20, Tel. (01) 515 05/119 oder kostenlos unter 0800 223 223 119, E-Mail: vaa@volksanwaltschaft.gv.at

