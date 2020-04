Frauenstadträtin Kathrin Gaal: „Lernplanet“ lädt am Donnerstag zu „Töchtertag-Spezial“

Mädchen informieren sich heuer online zu spannenden Berufen - Starke Frauen stehen beim W24-„Lernplanet“ mit Planetarium-Direktor Werner Gruber im Mittelpunkt

Wien (OTS) - Welche Berufe gibt es eigentlich im Bereich Naturwissenschaften? Wie werde ich Programmiererin? Was muss ich können, um als Tischlerin zu arbeiten? Beim Töchtertag haben Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren die Möglichkeit, Einblick in verschiedene Unternehmen und Berufe zu erhalten – vor allem in den Bereichen Technik, Handwerk und Naturwissenschaften. Heuer können sich Mädchen von daheim aus online informieren.

Ein eigenes „Töchtertag-Spezial“ beim W24-„Lernplanet“ mit Schwerpunkt auf starken Frauen in den Naturwissenschaften macht Lust auf Physik, Biologie und Co.

Und: Auf der Homepage www.toechtertag.at können sich Mädchen durch alle 190 Betriebe klicken, die heuer für den Wiener Töchtertag angemeldet waren. Einige Firmen stellen sich mit spannenden Videos und Facebook-Auftritten vor.

„Der Töchtertag kann heuer leider nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb freut es mich umso mehr, dass sich beim ,Töchtertag-Spezial‘ beim ,Lernplanet‘ auf W24 mit Werner Gruber alles um starke Frauen dreht. Außerdem stellen sich spannende Unternehmen online auf der Töchtertag-Homepage vor. Es gibt zahlreiche neue Berufe zu entdecken“, so Frauenstadträtin und Töchtertag-Initiatorin Kathrin Gaal. „Die Botschaft des Wiener Töchtertags ist: Seid mutig und traut euch alles zu! Mädchen können alles!“

„Töchtertag“-Spezial mit Werner Gruber, Direktor des Planetariums der Stadt Wien, beim W24-„Lernplanet“ am 23. 4.

Am 23. April von 9 bis 11 Uhr stehen bei der Schulfernsehsendung „Lernplanet von und mit Werner Gruber“ auf W24 spannende Naturwissenschaftlerinnen genauso wie Biologinnen und die erste österreichische Astronomin im Mittelpunkt. Die Frauenbewegung und Frauenrechte sind genauso Thema wie der Töchtertag selbst.

Der „Töchtertag“-Stundenplan: Es geht mit Biologie los (9-9.15 Uhr, 1. Klasse NMS/Gymnasium): Die drei Primatenforscherinnen Jane Goodall, Dian Fossey und Birutė Galdikas und ihre Erkenntnisse werden vorgestellt.

Danach (9.15-9.30, 2.Klasse NMS/Gym.) wird über Sylvia Cremer berichtet, die aktuell am IST (Institute of Science and Technology Austria) forscht.

Weiter geht es mit Geschichte (9.30-9.45, 1. Klasse NMS/Gym.) zum Thema „Frauenrechte damals und heute und Wahlrecht“ und zum Thema „Was ist die Frauenbewegung? Frauen, die sich für die ihre Rechte im Laufe der Geschichte eingesetzt haben“ (9.45-10 Uhr, 2. Klasse NMS/Gym.).

Beim Schwerpunkt Physik (10-10.15 Uhr, 1. Klasse NMS/Gym.) fragt sich Planetarium-Direktor Werner Gruber „Wer war die erste österreichische Astronomin und was haben außerirdische Lebewesen mit Frauen in der Astronomie zu tun? Sie stehen im Schatten von bekannten Astronomen, haben aber unser Weltbild nachhaltig beeinflusst“. Danach (10.15-10.30 Uhr, 2. Klasse NMS/Gym.) werden österreichische Physikerinnen und ihr Lebenswerk erklärt.

Anschließend wird in einer eigenen Einheit der Wiener Töchtertag vorgestellt!

Das „Töchtertag-Spezial“ beim „Lernplanet von und mit Werner Gruber“ findet am Donnerstag, den 23.4., von 9 bis11 Uhr mit Unterstützung des Frauenservice Wien statt. Die Sendungen werden am 23. April vormittags auf W24 und via Livestream ausgestrahlt und sind zum Nachschauen auf www.w24.at verfügbar. Der „Lernplanet“ ist eine Kooperation zwischen dem Stadtfernsehsender W24, dem Wiener Bildungsserver und der Bildungsdirektion Wien.

190 Unternehmen stellen sich online vor

190 Betriebe – vom Startup und Ein-Personen-Unternehmen bis zum Großbetrieb – stellen sich auf der Website www.toechtertag.at vor. Hier finden interessierte Mädchen Beschreibungen der Unternehmen, spannende Videos und weiterführende Links. Informieren können sich Mädchen, Eltern und Lehrpersonen zusätzlich über die Social-Media-Kanäle des Wiener Töchtertags, sowie auf den Websites der Beratungsstellen Sprungbrett (sprungbrett.or.at/) und ABZ*Austria (www.abzaustria.at). Die Mädchen haben heuer die Möglichkeit, Unternehmen „virtuell zu besuchen“ und sich vielleicht schon zu überlegen, welchen Betrieb sie beim Wiener Töchtertag im April 2021 „live“ kennenlernen möchten.

Töchtertag macht Lust auf Berufe abseits von Rollenklischees

Die Lehrlingszahlen zeigen, dass Mädchen und Burschen immer noch sehr unterschiedliche Berufe wählen. Der Töchtertag motiviert Mädchen dazu, sich auch in die Bereiche Naturwissenschaften, Handwerk und Technik vorzuwagen.

Die häufigsten Lehrberufe in Wien (inklusive der Anzahl der Lehrlinge; Quelle: Wirtschaftskammer Wien, Lehrlingsstatistik 2019)



Mädchen:

Einzelhandel: 1.126 Bürokauffrau: 655 Verwaltungsassistentin: 449 Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin): 390 Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz: 332

Burschen:

Einzelhandel: 1.287 Elektrotechnik: 1.106 Kraftfahrzeugstechnik: 939 Installations- und Gebäudetechnik: 740 Koch: 572

190 Betriebe – und damit mehr als je zuvor – hätten am 23. April ihre Türen geöffnet und Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren einen Einblick in Berufe aus den Bereichen Technik, Handwerk und Naturwissenschaften gegeben. Zu den langjährigen Töchtertag-Unternehmen zählen Abteilungen und Unternehmen der Stadt Wien genauso wie zahlreiche private Unternehmen – von großen Konzernen bis zu kleinen Werkstätten. Hier geht’s zu den Unternehmen 2020: https://www.toechtertag.at/unternehmen-2020/

Der Wiener Töchtertag

Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und des Frauenservice Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Rund 2.800 Mädchen nahmen im vergangenen Jahr am Töchertag teil. Im April 2021 soll der Wiener Töchtertag wieder wie gewohnt stattfinden. (Schluss)

