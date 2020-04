FPÖ – Ecker: Ende der Isolation in Seniorenheimen war überfällig

Wien (OTS) - Für die freiheitliche Seniorensprecherin NAbg. Rosa Ecker ist das Ende der Isolation in den Alters- und Pflegeheimen in Österreich längst überfällig gewesen. „Familien sollen unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsmaßnahmen endlich wieder die Möglichkeit bekommen, ihre Angehörigen in den Alten- und Pflegeheimen besuchen zu können. Es ist zu hoffen, dass diese heutige Ankündigung nicht eine weitere leere Worthülse des grünen Gesundheitsministers ist. Denn auf die Definition, wer etwa zur Gruppe der Risikopatienten gehört, musste man nach der medialen Inszenierung bis heute warten und die entsprechende Verordnung soll dann erst am 4. Mai gültig werden. Im Interesse der älteren Generation ist daher mehr Tempo nötig, damit der Kontakt in Sichtweite mit den Angehörigen wieder rasch möglich wird“, so Ecker.

„Die Auswirkungen auf die psychische Verfassung der Senioren durch den fehlenden regelmäßigen Kontakt war für alle Beteiligten ein leider nötiges, aber schweres Los. Es ist zu hoffen, dass auch das Versprechen Anschobers, dass in Alten- und Pflegeheimen alle Personen getestet werden sollen, nun endlich umgesetzt wird – nur so kann eine Sicherheit in den Heimen hergestellt werden. Eine Sicherheit, die für das Pflegepersonal, die Bewohner und ihre Familien gleichermaßen wichtig ist“, betonte Ecker.

„Es ist an dieser Stelle den Bewohnern der Heime und deren Angehörigen für ihre Disziplin ebenso zu danken, wie den Mitarbeitern in diesen Häusern, die ihre Schützlinge durch diese schwere Zeit noch mehr und bestens unterstützt haben. Mit dem indirekten Öffnen der Heime geben wir der älteren Generation, die unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut hat, ein Stück Lebensqualität und Würde im Alter und vor allem ihre Familie zurück“, so die FPÖ-Seniorensprecherin.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at