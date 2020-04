„Dinner für Zwei“ ab 27. April in ORF III: Neues Impro-Comedyformat mit Gastgeber Christoph Fälbl

Auftaktfolge mit Gerald Fleischhacker und Angelika Niedetzky

Wien (OTS) - Zwei Gäste, sechs verschiedene Rollen – und ein Abendessen, das so schnell niemand vergisst: Am Montag, dem 27. April 2020, um 22.30 Uhr startet ORF III das neue Improvisations-Comedyformat „Dinner für Zwei“. Die Tafel ist gedeckt, der Butler (Christoph Fälbl) ist bereit, den prominenten Gästen ein ganz besonderes Drei-Gänge-Menü zu servieren. Was diese nicht wissen:

Zu jedem Gang kredenzt Christoph Fälbl jeweils eine Charakterrolle, die die Promis abwechselnd darstellen müssen.

Auftaktfolge mit Gerald Fleischhacker und Angelika Niedetzky am 27. April um 22.30 Uhr

Zum Auftakt speisen zwei Publikumslieblinge des österreichischen Kabaretts miteinander: Gerald Fleischhacker und Angelika Niedetzky. Improvisation ist gefragt, wenn Gerald Fleischhacker seinem Gegenüber das „Ibiza-Video“ beichten muss. Oder Angelika Niedetzky ihren Dinnerpartner damit konfrontieren soll, dass er heimlich ihre Dessous trägt. Wer spielt seine Rolle so gut, dass sie der andere errät? Wer hält es durch, nicht zu lachen? Und da wären noch die großen Fragen des Lebens, die ausverhandelt werden: Der erfolgreichste Aufreißspruch? Die größte Straftat? Das schlimmste Sexerlebnis? Dazwischen wird gegessen, getrunken – und garantiert viel gelacht.

Aktuell geplant sind fünf Ausgaben des neuen ORF-III-Formats, in dem Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Kabarett und Schauspiel zu einem „Blind Date“ der anderen Art aufeinandertreffen. Die zweite Folge steht schon am Mittwoch, dem 29. April, um 22.25 Uhr auf dem Programm – in dieser sind Kabarettist Gery Seidl und Schauspielerin Kristina Sprenger zum humorvollen Rendezvous verabredet. In weiteren Episoden – Paarungen noch ungewiss – darf man sich u. a. auf Gregor Seberg, Elke Winkens, Eva Maria Marold und Nadja Maleh freuen. Die Folgen drei und vier sind am Montag und Mittwoch, dem 4. und 6. Mai, um jeweils 22.30 Uhr zu sehen. Der Sendetermin der finalen fünften Sendung steht noch nicht fest.

