Kunztl: „BM Faßmann gefährdet inneruniversitäre Demokratie!“

Unterstützung für Lösungsvorschläge der Senatsvorsitzenden und ÖH

Wien (OTS/SK) - Andrea Kuntzl, SPÖ-Wissenschaftssprecherin, kritisiert die Verordnung von Bildungsminister Faßmann, durch welche die Verantwortung für die Regelung der universitären Lehre zu den Rektoraten verschoben werden soll und unterstützt die Lösungsvorschläge der Senatsvorsitzenden und der ÖH. „Die Vertreter der Senate sind zurecht aufgebracht. Schließlich sollen sie in ihrer Kompetenz ausgehebelt werden, da wichtige Entscheidungen – wie die Erstellung der Lehrpläne - nun ausschließlich über die Rektorate laufen sollen. Das ist eine Gefahr für die inneruniversitäre Demokratie und die Selbstverwaltung der Unis“, so Kuntzl heute, Dienstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die SPÖ-Wissenschaftssprecherin sichert den Senatsvorsitzenden und der ÖH ihre Unterstützung zu. Diese haben in einer Aussendung u.a. gefordert, „die in Begutachtung befindliche Verordnung stark zu verschlanken und von unnötigem Verwaltungsballast zu befreien“.

Der ÖVP sei es schon lange ein Anliegen, die Entscheidungskompetenz auch an den Universitäten zu verschieben. „Die Corona-Krise zu nutzen, um langjährige ÖVP-Forderungen im Universitätsbereich umzusetzen, ist höchst unangebracht. Ich appelliere daher an die Regierung, die Stellungnahmen der Senatsvorsitzenden und der ÖH zu berücksichtigen und demokratische Prozesse ernst zu nehmen!“, so Kuntzl. (Schluss) lp

