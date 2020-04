40. Todestag Alfred Hitchcock: ORF würdigt den „Master of Suspense“ mit einem Filmschwerpunkt

Ab 24. April in ORF 1, ORF 2 und ORF III

Wien (OTS) - Zum 40. Todestag von Alfred Hitchcock am 29. April 2020 erinnert der ORF mit einem Programmschwerpunkt an den herausragenden britisch-amerikanischen Filmemacher.

Den Auftakt macht ORF III Kultur und Information am Freitag, dem 24. April, mit einem zweiteiligen Filmabend im Zeichen des „Masters of Suspense“. So ist um 20.15 Uhr der 1948 entstandene Klassiker „Cocktail für eine Leiche“ (Dakapo am 25. April, 18.50 Uhr) mit James Stewart zu sehen. In Hitchcocks erstem Farb-Thriller begehen zwei Studenten (John Dall und Farley Granger) einen Mord, um die philosophischen Thesen ihres Professors zum perfekten Mord zu verwirklichen. Bei einer zu Alibi-Zwecken gegebenen Party ist auch ihr Lehrer (James Stewart) dabei, der schließlich einen Verdacht schöpft. Anschließend, um 21.40 Uhr, geht es weiter mit Hitchcocks letztem Film, der schwarzen Komödie „Familiengrab“ (Dakapo am 25. April, 16.50 Uhr) mit Barbara Harris, Bruce Dern und Cathleen Nesbitt aus dem Jahr 1976, die nach dem Roman „Auf der Spur“ von Victor Canning entstand.

ORF 2 zeigt am Samstag, dem 25. April, um 9.55 Uhr den Thriller „Der Mann, der zu viel wusste“ (Dakapo am 26. April um 0.00 Uhr). In der Produktion aus dem Jahr 1956 sind u. a. James Stewart und Doris Day zu sehen, die auf ihrer Urlaubsreise als unfreiwillige Mitwisser eines Mordkomplotts in eine missliche Lage geraten.

Biografisches über Sir Alfred Hitchcock steht mit der „dokFilm“-Premiere „Mr. und Mrs. Hitchcock“ am Sonntag, dem 26. April, um 23.05 Uhr auf dem Programm. Regisseur Laurent Herbiet schildert die Liebesgeschichte zwischen Alfred Hitchcock und Alma Reville, der Mutter seiner Tochter, Mitarbeiterin sowie engsten Vertrauten und zeigt, dass das Werk des Filmemachers in Wirklichkeit vierhändig geschrieben worden ist. Eine weitere Dokumentation ist im Rahmen des „kulturMontag“ am 27. April zu sehen: „Filmikonen – Magnum Photos und das Kino“ (23.15 Uhr) über die außergewöhnliche Fotografie-Kunst von Robert Capa taucht ein in die Welt legendärer Hollywood-Filmproduktionen und -Stars, so auch an das Set von Alfred Hitchcocks „Notorious“.

ORF 1 zeigt am Freitag, dem 1. Mai 2020, um 0.20 Uhr mit „Disturbia – Auch Killer haben Nachbarn“ D.J. Carusos Neuinterpretation von Alfred Hitchcocks Suspense-Klassiker „Das Fenster zum Hof“. Die einst mit James Stewart besetzte Hauptrolle verkörpert hier Shia LaBeouf.

