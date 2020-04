Die Demokratiewerkstatt des Parlaments startet mit neuem virtuellen Angebot

Sobotka: SchülerInnen können von zu Hause aus die Vermittlungsangebote des Parlaments nutzen

Wien (PK) - Welche Aufgaben hat das Parlament? Was bedeutet Demokratie? Welche Rolle und Aufgabe haben Medien? Diese und andere Fragen rund um das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaft werden jedes Jahr tausenden Kindern und Jugendlichen in den Workshops der Demokratiewerkstatt nahegebracht. Aufgrund der aktuellen Situation durch COVID-19 ist der Betrieb der Workshops derzeit ausgesetzt. Die "Demokratiewerkstatt virtuell" bereitet Inhalte und didaktische Zugangsweisen der Demokratiewerkstatt digital auf. Damit gibt es ab sofort ein Online-Angebot als Erweiterung zu den analogen Lernangeboten der Demokratiewerkstatt und zu den digitalen Angeboten der DemokratieWEBstatt.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist überzeugt von den neuen Möglichkeiten für SchülerInnen, PädagogInnen und auch Eltern: "Die aktuellen Maßnahmen anlässlich der Corona-Krise machen einen persönlichen Besuch des Parlaments derzeit leider nicht möglich. Wir haben für unser Angebot daher einen virtuellen Lernraum geschaffen. Die SchülerInnen haben so die Möglichkeit, sich auch von zu Hause aus mit den vielfältigen Vermittlungsangeboten des Parlaments zu befassen. Für LehrerInnen kann es eine Unterstützung im Gestalten ihres Unterrichts unter den aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen sein."

Bedingt durch die vorläufige Schließung der Schulen für den Schulunterricht, verlagerte sich für die Zielgruppen der Demokratiewerkstatt-Workshops - Schülerinnen und Schüler zwischen acht und 15 Jahren, aber auch Lehrlinge - das Lernen zum großen Teil in den digitalen Raum und damit zugleich auf die individuelle Ebene, da die Kinder und Jugendlichen den Lernstoff zu Hause allein oder mit Eltern erarbeiten.

Die Demokratiewerkstatt ist ein wichtiger Beitrag des Parlaments

Die "Demokratiewerkstatt virtuell" veranschaulicht Begriffe und Basiskonzepte des politischen Lernens (z. B. Parlament, Demokratie, Verfassung, Regierung …) mit Hilfe von Videos, Grafiken, Texten, Cartoons und Audioaufnahmen. Diese sind über Bezugspunkte verknüpft und bilden so einen virtuellen Raum. Die Begriffe sind attraktiv aufbereitet und in ihren wechselseitigen Beziehungen, Abhängigkeiten und vor allem in ihrem Zusammenspiel individuell erforsch- und erfahrbar. "Die Demokratiewerkstatt ist seit Jahren ein wichtiger Beitrag des Parlaments im Vermitteln der Bedeutung von Demokratie und Parlamentarismus für Kinder und Jugendliche. Jahr für Jahr nehmen rund 10.000 Kinder und Jugendliche an den Workshops im Parlament teil", so Sobotka.

Ab heute wird ein Grundmodul angeboten, weitere Themenmodule werden Schritt für Schritt eingearbeitet und online gestellt. Die bestehende virtuelle Tour "Demokratiequartier/Hofburg", die bereits auf der DemokratieWEBstatt abrufbar ist, wird in das neue Angebot integriert und mit zusätzlichen Informationen angereichert.

In der "Demokratiewerkstatt virtuell" werden Medienprodukte (Videos, Podcasts, Grafiken aus den Medienprodukten der Demokratiewerkstatt) genutzt, die speziell für diesen Zweck ausgewählt werden. Zusätzlich werden die Inhalte mit didaktischen Impulsen angereichert, die es möglich machen, das Angebot "Demokratiewerkstatt virtuell" sowohl in der Schule als auch alleine zu Hause zu benutzen.

Die virtuelle Demokratiewerkstatt ist auf der Website www.demokratiewebstatt.at zu finden. (Schluss) mar

