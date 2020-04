FPÖ – Brückl: Ein großes Dankeschön gilt allen Lehrerinnen und Lehrern

Sie leisten trotz der widrigen Umstände Großartiges

Wien (OTS) - „Es ist an der Zeit, auch unseren Lehrerinnen und Lehrern einmal Dank und Anerkennung auszusprechen. Sie leisten in dieser außergewöhnlichen Zeit Großartiges, das ist nicht selbstverständlich“, erklärte der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl. „Vor allem deshalb nicht, weil die Informationslage in den letzten Wochen des Öfteren mehr als unsicher und unübersichtlich war. Unsere Lehrkräfte schaukeln den gesamten Alltag des ‚Homeschoolings‘ und sind oftmals ein Anker für etwas Normalität, obwohl sie selbst wie alle anderen auch mit der Situation zu kämpfen haben“, ist sich Brückl auch der großen Last bewusst, welche auf deren Schultern lastet.

Immerhin hätten viele Lehrer selbst aufsichtspflichtige Kinder, um die sie sich kümmern müssten. Daneben noch fast rund um die Uhr für die Schüler erreichbar zu sein, sei wahrlich eine Herkulesaufgabe. „Mich erreichen auch immer wieder Rückmeldungen von Eltern, dass unzählige Lehrkräfte trotz der widrigen Umstände sehr bemüht sind, eine vernünftige Lernbetreuung für die Kinder sicherzustellen“, so der freiheitliche Bildungssprecher. „Unsere Lehrer stehen mit Rat und Tat parat, um den Schülern weiterhin Wissen und etwas Normalität im Chaos zu vermitteln. Das alles liegt einzig und allein vollkommen individuell auf den Schultern unserer Lehrkräfte, die diese Aufgabe mit Bravour meistern“, betonte Brückl.

