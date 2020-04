What made you smile today? (FOTO)

Bodelshausen (ots) - Die Marc Cain Kampagne zur Wiedereröffnung der Stores heißt "What made you smile today?". Marc Cain möchte seinen Kundinnen mit dieser Kampagne ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mode soll Spaß machen und für viele Happy Moments sorgen! Dieses positive Lebensgefühl will Marc Cain mit seinen Kunden teilen. Die Kampagne wird auf den eigenen Social Media-Kanälen sowie auf der Website begleitet. Das Key Visual mit Kussmund als Liebesbotschaft zieht sich durch die komplette Kampagne.

Die Welt der Mode ist facettenreich. Accessoires, die zur Saison und Situation passen, sind ein Muss. Die Mund-Nasen-Maske wird immer mehr zum modischen Begleiter durch den Alltag. Zum Start der Kampagne "What made you smile today?" präsentiert Marc Cain stylische Fashion-Masken, die perfekt auf das Lieblings-Outfit abgestimmt werden können. So entsteht ein Happy Look, mit dem sich die Kundin etwas gönnt, denn #Fashionisnotcancelled.

Die coolen Fashion-Masken kommen in den Marc Cain typischen Prints und Farben und sind für alle Modebegeisterten, die in jeder Situation elegant und stylisch sein wollen. Auch für Animal-Fans bietet Marc Cain genau das Richtige: Masken mit exotischem Leo-Druck sowie dem unisex Leo-Wolf-Print, den auch männliche "Fashionistos" gerne tragen werden. Die zwei Leo-Masken werden am Standort Bodelshausen per hochwertigem Inkjet-Verfahren bedruckt. Bei jeder verkauften Maske über den Marc Cain Onlineshop wird außerdem ein Teil an den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes gespendet.

Auch die Store-Mitarbeiter sollen mit den stylischen Masken ausgestattet werden. Alle anderen Marc Cain Mitarbeiter werden ebenfalls eine Maske erhalten - als kleine Aufmerksamkeit in diesen schwierigen Zeiten. Außerdem wird durch flankierende Maßnahmen die Kampagne noch mehr in den Fokus gerückt. Angedacht sind Schaufensterbeklebungen, Mailings, Coupon-Rabatt-Aktionen, Newsletter und POS-Material.

