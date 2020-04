NEOS Wien/Gara: Plan für Besuchsmöglichkeit in Pflege- und Seniorenheimen dringend erforderlich

Schutzmaßnahmen dürfen nicht auf Kosten der psychischen Gesundheit gehen

Wien (OTS) - Das Coronavirus stellt für ältere Menschen ein großes Gesundheitsrisiko dar. Aus diesem Grund gilt in den Wiener Senioren- und Pflegeheimen seit sechs Wochen ein strenges Besuchsverbot. Diese Schutzmaßnahmen dürfen aber langfristig nicht auf Kosten der psychischen Gesundheit gehen.

Während in der ersten Welle der Pandemie primär der Schutz vor Infektion im Vordergrund stand, ist es nun an der Zeit eine Balance zwischen Schutz und der Erfüllung sozialer Grundbedürfnisse zu schaffen. „Natürlich hat es nach wie vor Priorität, besonders gefährdete Menschen vor dem Virus zu schützen. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, dass soziale Isolation ebenso zu Krankheiten oder sogar zum Tod führen kann. Wir können nicht warten bis die Pandemie abgeklungen ist oder ein Impfstoff gefunden wird, bevor wir Besuche in Pflege- und Seniorenheimen wieder erlauben. Bereits jetzt habe ich viele Zuschriften von Angehörigen erhalten, die schildern wie die soziale Isolation und Vereinsamung älterer Menschen voranschreitet. Wir müssen diesen Menschen jetzt eine Perspektive geben“, so Stefan Gara, Gesundheitssprecher NEOS Wien.

In einigen europäischen Staaten werden bereits Modelle getestet, um Heime wieder für Besucherinnen und Besucher zu öffnen. Auch im Burgenland und in Salzburg gibt es erste Anläufe. Nun muss Wien nachziehen. „Die Wiener Senioren- und Pflegeheime müssen Begegnungsmöglichkeiten schaffen, um den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern den Kontakt mit Angehörigen zu ermöglichen. Dazu braucht es von der Stadt ein konkretes Modell für ‚Begegnungszonen‘ und ausreichend Schutzausrüstung, um ein Ansteckungsrisiko für die Seniorinnen und Senioren zu vermeiden“, so Gara. Denkbar sind etwa Begegnungsräume mit Mindestabstand im Innenbereich und im Freien. Dies hängt von den lokalen Gegebenheiten der Heime ab.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu