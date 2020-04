Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Beschlossen wurde die Förderung des wirtschaftlich und touristisch für Niederösterreich relevanten Kinospielfilms „Serviam – Ich will dienen“ in der Höhe von 150.000 Euro.

Ebenso wurde die Förderung der 16. Staffel der wirtschaftlich und touristisch für Niederösterreich relevanten TV-Serie „SOKO Donau“ in der Höhe von 90.000 Euro genehmigt.

Zur Förderung des öffentlichen Verkehrs wird die Verkehrsstation Bahnhof St. Andrä-Wördern von der ÖBB Infrastruktur AG fahrgastgerecht geplant, umgebaut und attraktiviert sowie ein Wendegleis errichtet. Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, die Planung der Umbauarbeiten zur Attraktivierung der Verkehrsstation St. Andrä-Wördern im Ausmaß von 22.000 Euro (das sind 20 Prozent der Planungskosten der Verkehrsstation und 40 Prozent der Planungskosten für das Wendegleis) zu fördern.

Der Gehörlosenverband Niederösterreich wird im Jahr 2020 mit 209.968 Euro unterstützt. Der Gehörlosenverband Niederösterreich bietet gehörlosen Menschen in Niederösterreich Beratung und Betreuung. Durch das breite Leistungsspektrum wird den betroffenen Personen Unterstützung in einer großen Anzahl an Lebensbereichen angeboten. Gefördert werden einerseits die Gehaltskosten der Angestellten für Dolmetschtätigkeiten und andererseits der laufende Betrieb des Vereines. Der Verein leistet mit den genehmigten Mitteln einen wichtigen Beitrag zur Integration von Menschen mit Behinderung.

