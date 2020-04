Ludwig/Kaup-Hasler: Arbeitsstipendien um 2 Mio. aufgestockt

Wien (OTS) - Ende März hat die Stadt Arbeitsstipendien in der Höhe von 1 Mio. Euro für freischaffende Künstlerinnen und Künstler sowie für freiberufliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Überbrückungshilfe für die Zeit der Coronakrise eingerichtet. Zwei Wochen danach ist das Interesse unverändert groß: 1100 Einreichungen aus allen Feldern der Kunst konnten bisher verzeichnet werden. Aufgrund dieser starken Nachfrage wird das Budget für die Arbeitsstipendien jetzt um 2 Mio. Euro auf insgesamt 3 Mio. Euro aufgestockt.

„Das große Interesse ist nicht nur ein Indiz für den Bedarf, sondern zeigt auch die Richtigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Gerade freischaffende Künstlerinnen und Künstler haben es jetzt besonders schwer, ohne Engagement und Auftrittsmöglichkeiten und infolgedessen ohne Honorar über die Runden zu kommen. Die Arbeitsstipendien können hier Abhilfe schaffen. Wien schaut eben auf seine Künstlerinnen und Künstler, in guten wie in schlechten Zeiten“, betont Bürgermeister Michael Ludwig.

„Neben den bereits präsentierten Maßnahmen der Kulturabteilung der Stadt sind die Arbeitsstipendien eine notwendige, flankierende Maßnahme zu den Hilfsangeboten des Bundes“, unterstreicht Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kulturabteilung, die neben ihrer alltäglichen Arbeit nun auch die Abwicklung der Vielzahl an Arbeitsstipendien schultern. Sie zeichnen sich durch Fachkompetenz aus und sind trotz aller Einschränkungen engagierte, verlässliche PartnerInnen für die Künstlerinnen und Künstler in unserer Stadt. Alle arbeiten hier auf Hochtouren, um in diesen herausfordernden Zeiten das kulturelle Leben in seiner Vielfalt gut durch die Krise zu bringen“, so die Stadträtin und fährt fort: „Große Anerkennung gebührt aber auch den Kunstschaffenden dieser Stadt, die mit großer Geduld diese extrem schwierige Phase durchstehen“.

Zum Prozedere

Die Arbeitsstipendien setzen die Kunstschaffenden und die Wissenschaftler in die Lage, ihre Arbeit fortzuführen und damit die nächsten Wochen und Monate zu bestreiten. Sie sind personen- und projektbezogen. D. h. pro Person kann bis max. 3.000 Euro vergeben werden.

Noch bis 29. April kann eingereicht werden; alle Ansuchen werden gleichermaßen berücksichtigt und geprüft. Erledigungen erfolgen ab Mitte Mai.

Auf der Homepage der Kulturabteilung der Stadt sind Einreichkriterien sowie die wichtigsten F & Q aufgelistet:

www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/arbeitstipendium.html

Einreichungen für Arbeitsstipendien bis 29.4. unter coronahilfe@ma07.wien.gv.at

