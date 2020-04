AVISO: 22.4. 10 Uhr Wien startet größte Online-Förderaktion

Wien (OTS) -



Wien startet größte Online-Förderaktion



Im Rahmen der Corona-Soforthilfe hat die Stadt Wien über die

Wirtschaftsagentur ein neues Maßnahmenpaket zur nachhaltigen

Förderung des Auf- und Ausbaues von Onlineshopsystemen in Klein- und

Mittelbetriebe in Wien geschnürt.



„Wien Online“ und weitere aktuelle Förderungen stellen Ihnen vor:



- Peter Hanke, amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft,

Digitalisierung und Internationales, Präsident der

Wirtschaftsagentur Wien

- Hans Arsenovic, Gemeinderatsabgeordneter, Grüner Sprecher für

Sprecher für Wirtschaft und Mitglied im Präsidium der

Wirtschaftsagentur Wien

- Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien



Weiters anwesend sind Mitwirkende der begleitenden „Wien Online“

Kampagne:

- Theresa Imre, markta.at

- Oliver Tick, Blumenwerkstatt Rath



Aufgrund der derzeitigen Situation rund um das Corona-Virus ist bei

allen Medienterminen maximal eine Journalistin bzw. ein Journalist

je Medium vor Ort zugelassen. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt

zum Mediengespräch nur mit Presseausweis möglich. Die Stadt Wien

bietet auf www.wien.gv.at einen Live-Stream des Medientermins an.



Außerdem können VertreterInnen der Medien Fragen vorab an

dr @ ma53.wien.gv.at schicken. Eine Redakteurin bzw. ein Redakteur der

Rathauskorrespondenz wird die Fragen stellvertretend vor Ort

stellen.



Rohmaterial: www.wien.gv.at/presse/bilder/



Datum: 22.4.2020, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Rathaus Wien Großer Festsaal

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien



