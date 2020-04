NEOS Wien/Wiederkehr: Echte Einsparungen statt populistischer Aktionen

Christoph Wiederkehr: „Auch die Parteien müssen einen Beitrag für die Finanzierung der Krise leisten!“

Wien (OTS) - Echte Einsparungen im Wiener Politiksystem als Solidarbeitrag zur Bewältigung der Corona-Krise fordert NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr: „Es ist gut und jedem unbenommen, Teile seines Gehaltes zu spenden. Der Wiener Bürgermeister macht daraus aber eine PR-Aktion. Er sollte lieber darüber nachdenken, das Politiksystem in Wien nachhaltig abzuspecken. Eine Senkung der sehr hohen Parteienförderung um 25% bringt 7 Millionen Euro pro Jahr. Das wäre ein erster wichtiger Schritt!“

Wiederkehr fordert die anderen Parteien auf, an einem Strang zu ziehen: „Wir NEOS verzichten auch heuer – zum fünften Mal in Folge – auf die Förderung für die Landesparteiakademien, was in unserem Fall heuer 166.000 Euro sind. In dieser Legislaturperiode haben wir den Steuerzahler_innen rund eine Million Euro eingespart. Wir brauchen zur Bewältigung dieser Krise auch den Verzicht auf unnötige Ausgaben – und davon gibt es im Wiener Politiksystem genug!“

