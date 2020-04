„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 22. April in ORF 1

Wien (OTS) - Ausgesperrte Touristinnen und Touristen, ambitionierte Pläne und transparente Kundinnen und Kunden sind unter anderem die Themen in einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Mittwoch, dem 22. April 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1. Den Anfang macht ein Blick in das Salzkammergut und zum Neusiedler See: Aus Angst vor dem Coronavirus werden in einigen Gegenden Österreichs die, sonst so gern gesehenen, Gäste ausgesperrt. „Gute Nacht Österreich“ berichtet aus dem neuen „Niemandsland“ zwischen Einheimischen und „Zuagrasten“.

Stammseher/innen von „Gute Nacht Österreich“ wissen, dass Peter Klien sich um die Austragung des Wiener Christkindlmarktes beworben hat. Seine Ziele sind dabei mehr Transparenz, eine freie Vergabe der Stände und den Gewinn an „Licht ins Dunkel“ zu spenden. Ein ambitioniertes Projekt, das findet auch die Stadt Wien, und bekundet durchaus Interesse. Wird Peter Klien also bald den Wiener Christkindlmarkt übernehmen? „Gute Nacht Österreich“ lüftet das Geheimnis.

