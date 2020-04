Pflege zu Hause – darauf kommt es während der Corona-Pandemie an

Unterstützung in der Corona-Krise: Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität bietet ab sofort ein kostenloses Online-Angebot mit einem Leitfaden für pflegende Angehörige an

Salzburg (OTS) - Mehr als zwei Drittel der auf Pflege angewiesenen Menschen werden zu Hause betreut, die meisten davon zum wesentlichen Teil von ihren Angehörigen. Was schon in normalen Zeiten eine enorme Herausforderung ist, wird angesichts der Covid-19-Pandemie zusätzlich erschwert. Unterstützung erfahren pflegende Angehörige jetzt durch ein kostenloses Angebot der Salzburger Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU).

Verunsichernde Umstände. Die aktuelle Situation durch die Covid-19-Pandemie verlangt pflegenden Angehörigen derzeit noch mehr ab als sonst – und stellt sie vor zusätzliche praktische Herausforderungen. Doch viele Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus, die in Print, TV und Internet verbreitet werden, gehen kaum auf die Situation für jene ein, die im eigenen Zuhause pflegen. Was ändert sich durch Corona? Welche Maßnahmen werden nun besonders wichtig? Wie kann ich mich und meinen auf Pflege angewiesenen Angehörigen schützen? Und welche Mittel helfen, welche eher nicht? Solche und ähnliche Fragen stellen schon Praxen und Kliniken vor erhebliche Herausforderungen – umso mehr gilt das für Laien, die sich völlig unvorbereitet mit möglicherweise lebenswichtigen pflegerelevanten Fragen auseinandersetzen müssen.

Wichtige Unterstützung im Alltag. "Wir wissen – nicht erst seit unserer PAiS-Studie 2017 (Pflegende Angehörige von Demenzkranken in Salzburg: www.pais-studie.at) – wie anspruchsvoll die Pflege zu Hause ist", betont Prof. Jürgen Osterbrink, Vorstand des Instituts für Pflegewissenschaft und -praxis an der Paracelsus Universität. "Deshalb haben unsere Dozenten/innen und die Organisatoren/innen unserer pflegewissenschaftlichen Studiengänge die jetzt vorliegenden Merkblätter und Videos speziell für pflegende Angehörige in Zeiten von Covid-19 erarbeitet, um diese Menschen in ihrem sehr fordernden Alltag zu unterstützen." Zwei wichtige Bereiche dabei sind die Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer Ansteckung und die unterstützenden Pflegemaßnahmen, die man umsetzen kann, ohne ein Profi zu sein.

Kostenlose Hilfestellung der PMU. „Als private Universität werden wir zwar nur zu einem geringen Teil öffentlich finanziert, im Augenblick zählen aber andere Dinge als Budgets. Unser Corona-Leitfaden ist für jeden kostenlos nutzbar, nach einer einfachen Registrierung stehen alle Materialien unbegrenzt zur Verfügung", erklärt Osterbrink. Das Angebot wird von Pflegeexperten/innen laufend aktualisiert und ergänzt.

Hier geht es zum Angebot: https://www.pmu.ac.at/pflege/pflegende_angehoerige/

