Grüne OÖ: KO Hirz: Landtagsvorschau: Ein Landtag ganz im Zeichen der Corona-Krise:

Anpassung von Landesgesetzen, gemeinsame Erklärung und Grüne Initiativen zu Pflege, Kultur und Home-Schooling in Zusammengang mit Covid- 19-Krise

Linz (OTS) - Dieser Landtag steht konsequenterweise im Zeichen der Corona-Krise, den Folgen und erforderlichen Maßnahmen zu deren Bewältigung. In diesem Sinne wird dieser Landtag Beschlüsse zu umfangreichen Anpassungen entsprechender Landesgesetze fassen. Weiters starten die Grüne eigene Initiativen zu wesentlichen Fragen und Themen in Zusammenhang mit den Folgen der Corona-Pandemie. Schließlich wird es in Anbetracht dieser schwerwiegenden und folgenreichen Krise eine gemeinsame Erklärung aller Landtagsfraktionen geben.

„Wir erleben die größte Krise seit dem 2. Weltkrieg mit immensen Auswirkungen auf das soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben auch in Oberösterreich. In dieser dramatischen Situation setzt der OÖ. Landtag mit dieser gemeinsamen Erklärung ein Zeichen der Geschlossenheit und Entschlossenheit. Sie ist das gemeinsame Bekenntnis aller Landtagsfraktionen alles daran zu setzen, die Herausforderungen dieser Krise im Sinne der Bevölkerung zu bewältigen, die Folgen in vielfachen Bereichen bestmöglich zu mildern und das Fundament für eine positive Entwicklung nach dieser belastenden Phase zu legen“, betont der Grüne Klubobmann LAbg. Gottfried Hirz.

Grüne Zustimmung zu Covid-19-Begleitgesetzen:

Oö. COVID-19-Gesetz: Mit diesem Sammelgesetz betreffend Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid 19 werden sowohl die bundesgesetzlichen Regelungen in Landesrecht umgesetzt, als auch spezifische landesgesetzliche Sonderbestimmungen vorgenommen. Insgesamt umfasst das Gesetz 21 Artikel und werden 19 Landesgesetze geändert – vom Chancengleichheitsgesetz bis hin zum Tourismusgesetz. Unter anderem auch das Kinderbetreuungsgesetz, bei dem die allgemeinen Fördervoraussetzungen geändert werden, damit der Landesbeitrag an die Gemeinden auch dann in voller Höhe ausgezahlt werden kann, wenn Covid- bedingt die Öffnungszeiten nicht eingehalten werden können.

Damit die Handlungsfähigkeit von Kollegialorganen wie Gemeinderäten auch in Krisenzeiten gewährleistet bleibt, wird mit dem Covid-Gesetz die Abhaltung der Sitzungen in Form von Videokonferenzen ermöglicht. „Besonders wichtig war uns Grünen bei der Ermöglichung der Videokonferenzen zur Abhaltung von Sitzungen eine geeignete Regelung zu finden, welche die demokratischen Regeln wahrt, und bei der niemand von der Teilnahme ausgeschlossen wird. Es ist nun gelungen zu verankern, dass Videokonferenzen für Kollegialorgane in Gemeinden und Gemeindeverbänden nur zusätzlich zur analogen Teilnahmemöglichkeit angeboten werden. D.h. eine Teilnahmemöglichkeit vor Ort ist immer gewährleistet, somit kann niemand ausgeschlossen werden, der nicht über die Möglichkeit verfügt in Form einer Videokonferenz teilzunehmen.“

Mit befristeten Sonderbestimmungen soll der Krisensituation Rechnung getragen werden. „Für uns Grüne ist wesentlich, dass diese Sonderbestimmungen gesetzlich befristet sind – die allermeisten mit 31. Dezember 2020. Natürlich können sie durch Verordnungsermächtigung der Landesregierung auch vorzeitig außer Kraft gesetzt werden. Sobald die Lage es zulässt, soll dies auch erfolgen“, betont Hirz.

Novelle Oö. Verwaltungsabgabengesetz: Damit wird eine umfassende Befreiung von den Verwaltungsabgaben rückwirkend ab 11. März für sämtliche Amtshandlungen geschaffen, die mittelbar oder unmittelbar auf Grund der erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise stehen.

Nachtrag zum Voranschlag des Landes Oberösterreich für das Finanzjahr 2020: Die Covid 19 Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte vor eine enorme Herausforderung und auch Verantwortung. So gilt es schnellstmöglich Maßnahmen zu setzen, um Arbeitsplätze zu erhalten und die Wirtschaft wieder anzukurbeln. „Dafür muss es die nötigen Mittel geben, das ist keine Frage. Wir Grüne werden aber genau kontrollieren, dass diese Mittel zielgerichtet bei den Menschen ankommen. Die Grünen haben besonderen Wert daraufgelegt, dass auch dem Landtag die Auszahlungsbeträge zur Kenntnisnahme vorgelegt werden und ich erwarte mir natürlich auch regelmäßige Berichterstattungen im Finanzausschuss. Transparenz über Einsatz der Hilfsmittel in der Krise unbedingt notwendig“, betont Hirz.

Grüne Initiativen zu Folgen und Maßnahmen betreffend Covid 19

Mündliche Anfrage an LRin Gerstorfer zur Pflegefinanzierung während Covid 19

Pflege- und Betreuungskräfte auch der heimischen Sozialunternehmen leisten herausragende und speziell derzeit risikoreiche Arbeit. Sie betreuen im Auftrag des Landes OÖ Menschen mit Beeinträchtigung, mit psychischen oder sozialen Einschränkungen und ein großer Teil der KlientInnen gehört zur Risikogruppe der Covid-19-Erkrankungen. Unabdingbar ist, dass dafür die finanziellen Mittel gesichert sind. Daher wollen die Grünen in einer mündlichen Anfrage von der zuständigen Landesrätin Gerstorfer wissen, ob sie die volle Finanzierung im bestellten Ausmaß garantieren kann. „Die Sozialunternehmen brauchen Planungssicherheit. Nur dann können sie die Betreuungsarbeit trotz der aktuellen Krise möglichst optimal und sicher für alle Beteiligten gewährleisten und auch in Zukunft stabil fortführen“, betont Hirz.

Dringlicher Grüner Antrag: Arbeitsstipendien für KünsterInnen, KulturvermittlerInnen und KulturarbeiterInnen

Die Corona-Krise trifft auch die OÖ. Kulturszene schwer. Durch die Absage vieler Kulturveranstaltungen haben viele in Kunst und Kultur Tätige wichtige Einnahmequellen verloren bzw. können ihrer Arbeit nicht nachgehen. Daher fordern die Grünen in einem dringlichen Antrag ein Modell für Arbeitsstipendien für jene KünstlerInnen, KulturvermittlerInnen und KulturarbeiterInnen, die einen wesentlichen Oberösterreichbezug vorweisen können. Konkret soll dieses Stipendium pro Monat mit 1.000 Euro dotiert sein und für max. drei Monate gewährt werden (in Summe max. 3.000 Euro pro KünstlerIn). „Trotz der Krisensituation soll es den Betroffenen möglich sein, ihre künstlerische Tätigkeit weiter auszuüben, etwa durch Projektentwicklung oder der Vorbereitungen von Lesungen, Ausstellungen oder Vorträgen. In anderen Bundesländern ist dies bereits umgesetzt und sollte auch im Kulturland Oberösterreich möglich sein“, betont Hirz.

Grüner Antrag: Laptops PflichtschülerInnen auch in OÖ zur Verfügung stellen

Die Corona-Krise verhindert bekanntlich auch den normalen Schulbetrieb. Eine Öffnung der Schulen ist noch nicht absehbar und der Unterricht verläuft per Home-Schooling. Jedoch gibt es SchülerInnen, die nicht über die nötige technische Ausrüstung verfügen und daher vom Heimunterricht ausgeschlossen sind. Die Grünen fordern daher per Antrag den betroffenen PflichtschülerInnen elektronische Geräte wie Laptops oder Tablets bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. „Es ist erfreulich, dass die politisch Verantwortlichen Handlungsbereitschaft signalisiert haben. Nun müssen aber konkrete Schritte erfolgen. Es muss eine echte Bedarfsanalyse von der Bildungsdirektion durchgeführt werden. Es geht nicht darum, jetzt jedem dieser SchülerInnen einen neuen Laptop zu kaufen. Es geht vielmehr darum kreativ vorzugehen und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den Schulen Equipment zukommen zu lassen, welches die Schulen dann an die Schülerinnen und Schüler vorübergehend zur Verfügung stellen können. Dies ist auch eine Investition in die Zukunft. Keine SchülerIn und keinen Schüler zurücklassen, dieses Motto muss insbesondere in dieser Situation gelten“, betont Hirz.

Weitere Grüne Anträge zur Bewältigung der Corona- Krise werden am Donnerstag eingebracht werden, insbesondere zu sozialen Fragen.

