Simone Stribl führt die „Sommergespräche“ 2020

Ab 3. August um 21.05 Uhr in ORF 2 mit den Parteichefinnen und Parteichefs der Parlamentsparteien

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr lädt der ORF die Parteichefinnen und Parteichefs der im Parlament vertretenen Parteien zu den traditionellen „Sommergesprächen“. Und wie schon im Vorjahr kommt es dabei zu einem ORF-Debüt: Simone Stribl begrüßt ab 3. August 2020 wöchentlich jeweils um 21.05 Uhr in ORF 2 zu diesem seit 1981 ausgestrahlten Gesprächsformat.

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: „Nach Tobias Pötzelsberger im vergangenen Jahr schenken wir einer weiteren ‚Entdeckung‘ der vergangenen Monate das Vertrauen, die wohl meistbeachtete Interview-Reihe des Landes zu hosten. Simone Stribl gehört zu jenen jungen Kräften, die gemeinsam mit den etablierten Kolleginnen und Kollegen die ORF-TV-Info zur unbestrittenen Hauptinfo-Quelle des Landes machen. Nicht nur in der ‚Pressestunde“, in ‚ZiB-Spezial‘-Sendungen oder am ‚Runden Tisch‘ hat sie gezeigt, dass sie Interview kann, sie wird auch ‚Sommergespräche‘ können.“

Simone Stribl: „Es ist mir eine große Freude, die ‚Sommergespräche‘ in diesen herausfordernden Zeiten zu führen. In den letzten zwölf Jahren habe ich für den ORF in der ‚Zeit im Bild‘ und beim ‚Report‘ über alle großen politischen Ereignisse in unserem Land berichtet. Ich bedanke mich für das Vertrauen, eine der wichtigsten Interview-Sendungen des ORF diesen Sommer gestalten zu dürfen.“

Die 33-jährige gebürtige Grünauerin Simone Stribl absolvierte von 2005 bis 2009 ein Diplomstudium Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien. Bereits 2008 begann sie ihre journalistische Karriere in der Redaktion des ORF-„Report“, ehe sie 2013 in die TV-Innenpolitik wechselte. Einem größeren Publikum bekannt wurde sie durch zahlreiche Live-Einstiege rund um die Ibiza-Berichterstattung und durch Analysen innerhalb der großen ORF-TV-Konfrontationen zur EU- bzw. Nationalratswahl. Seit 2017 gehört Stribl, die privat gerne läuft und gartelt, auch zum ORF-Team der „Pressestunde“.

Der „Sommergespräche“-Fahrplan

3. August: NEOS

10. August: Die Grünen

17. August: FPÖ

24. August: SPÖ

31. August: ÖVP

