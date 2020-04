Großer Erfolg für die Familienbrennerei aus dem Schwarzwald (FOTO)

Bad Peterstal / Schwarzwald (ots) - BOAR Gin räumt international ab. Keine große Verleihungs-Gala wegen Corona.

Die BOAR Distillery aus dem Schwarzwald setzt mit ihrem BOAR Gin den Siegeszug um die Welt fort. Der Goldregen reißt nicht ab. Denn jüngst gab es beim World Spirits Award in Österreich Doppel-Gold für den besten Gin. Außerdem wurde der Gin mit den authentischen Zutaten aus der Heimat wie den Schwarzwälder Burgundertrüffeln zum "Spirit of the Year 2020" gekürt. Dafür gab es als Wettbewerbssieger noch die Gin Trophy Goldmedaille obendrauf.

"Das ist wirklich ein großes Ding für uns", bei einem Wettbewerb alles zu gewinnen, betonen die drei Brenner aus der kleinen Kurgemeinde Bad Peterstal im Mittleren Schwarzwald. Insgesamt hatten 107 Destillerien aus 25 Nationen 490 Spirits angestellt. Diese wurden von einer internationalen Jury blind verkostet und bewertet. Die Medaillen und er große Pokal gingen dieser Tage per Post bei der Brennerei ein, da in diesem Jahr auf die brillante Prämierungsfeier in Österreich aufgrund der Corona-Krise verzichtet wird. Zwischenzeitlich hat die Traditionsbrennerei in den vergangenen vier Jahren 50 renommierte Auszeichnungen rund um den Globus sammeln können. Aber gerade die jüngsten Wettbewerbe bilden eine Art Institution in der Branche ab. "Die Welt schaut auf diese Prämierungsereignisse." Wie international bekannt der BOAR Gin mittlerweile daher kommt, zeigt die Tatsache, dass man in vielen Hotels in ganz Europa im Bar-Regal steht. "Die Gastronomie setzt auf unsere Qualität", freut sich das Brenner-Trio aus dem Schwarzwald.

"Eines der kleinsten Weltunternehmen der Welt" durfte auch letztes Jahr schon voller Stolz auf Großes Gold beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb 2019 blicken. Dabei wurde der BOAR Gin zum "Gin des Jahres" erkoren. Auch bei der DLG zählt der Gin aus dem Schwarzwald zu den besten getesteten Spirituosen. "Wir zelebrieren höchste Qualität, die man in Gin abbilden kann. Es ist schön, dass sich dies im Erfolg bei den Wettbewerben auszahlt." Fast zwei Jahre hat das Trio getüftelt, um diesen Gin zu entwickeln. Den Durchbruch brachte die Integration des Schwarzwälder Burgundertrüffel. Er verleiht dem Gin die abschließende Harmonie, nimmt ihm Bitterstoffe und Schärfe. So ist dieses Produkt auch zum Genussbotschafter der einzigartigen Schwarzwaldregion im Süden Deutschlands geworden.

Rückfragen & Kontakt:

BOAR Destille im Schwarzwald

Hannes Schmidt, Torsten Boschert, Markus Kessler

Breitsodstraße 4

77740 Bad Peterstal



Telefon +49 (0) 7806 992 94 66

Fax +49 (0) 7806 910099



E-Mail info @ boargin.de



www.boargin.de

www.facebook.com/boardistillery

www.instagram.com/boardistillery