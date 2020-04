Führungswechsel bei Bain & Company

Christian Kinder leitet Versicherungssektor in EMEA-Region

München/Zürich (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company hat Dr. Christian Kinder zum neuen Leiter der Praxisgruppe Versicherungen in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) ernannt. Seine neue Führungsrolle hat Kinder zum 1. April 2020 übernommen. Die Beratung von Versicherungsunternehmen ist eine der wichtigsten Säulen des überdurchschnittlichen Wachstums von Bain.

Kinder ist Partner im Münchner Bain-Büro. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Beratungserfahrung und leitet seit 2014 die Praxisgruppe Versicherungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Allein im letzten Jahr ist es ihm gelungen, den Umsatz in diesem Bereich um 40 Prozent zu steigern. "Die tief greifende Expertise und Branchenerfahrung von Christian Kinder qualifizieren ihn nachdrücklich für diese internationale Führungsaufgabe", betont Bain-Partner Dr. Dirk Vater, der die Praxisgruppe Financial Services in EMEA leitet. "Bisher hat er maßgeblich zu unserem Geschäftserfolg beigetragen und langjährige Kundenbeziehungen aufgebaut. Damit ist er ein exzellenter Kandidat, um unsere starke Position in der Versicherungsbranche in EMEA nachhaltig zu festigen."

Angesichts der Corona-Krise stehen Versicherungsunternehmen weltweit mehr denn je im Fokus. Und das in einer Zeit, in der sich die Branche durch den zunehmenden Digitalisierungs- und Kostendruck bereits im Umbruch befindet. "Wer in den vergangenen Jahren die Digitalisierung konsequent vorangetrieben hat, tut sich derzeit sichtbar leichter, Heimarbeitsplätze zu organisieren und mit den Kunden auch virtuell in Kontakt zu bleiben", erklärt Kinder. "Die Versicherer sollten die aktuelle Krise als Chance nutzen." So sei die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter und Führungskräfte momentan höher als in der Vergangenheit. Jetzt gelte es, neben aktivem Krisenmanagement schnell den Blick nach vorne zu richten. "Der Gesundheitskrise folgt voraussichtlich eine Wirtschaftskrise", so Kinder. "Es wird darum gehen, Kosten zu senken, die Digitalisierung zu forcieren und bei alldem insbesondere den Kunden nicht aus den Augen zu verlieren."

Kinder berät Versicherungsunternehmen auf Konzern- und Geschäftsbereichsebene. Die Expertise des 48-Jährigen umfasst Digitalisierungs- und Kundenstrategien sowie Vertriebs- und Wachstumsstrategien. Er unterstützt seine Kunden darüber hinaus bei Themen wie Kostenmanagement, Organisationsentwicklung und Schaden-/Leistungs-Management. Kinder hat Wirtschaftsmathematik an der Universität Augsburg studiert und in Finanz- und Bankwirtschaft promoviert.

