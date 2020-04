Backstage COVID-19: Wie erfüllt der ORF seinen Auftrag in der Corona-Krise?

Dokumentation „PUBLIC VALUE im Krisenfall“ ab sofort online auf zukunft.ORF.at

Wien (OTS) - Als „Ritt auf der Rasierklinge“ bezeichnet Univ.-Prof. Wolfgang Duchkowitsch (Univ. Wien) die Aufgabe des ORF angesichts der aktuellen Corona-Krise. Sein Kommentar findet sich in einem neuen Informationsangebot auf zukunft.ORF.at, der Website des ORF-Public-Value-Kompetenzzentrums. „PUBLIC VALUE im Krisenfall“ dokumentiert Beispiele, wie der ORF und die europäischen öffentlich-rechtlichen Medien auf die COVID-19-Krise reagieren und welche Sonderprogramme und neuen Initiativen sie dafür entwickelt haben. Alle Informationen zu den Programmen, Kommentare von Medienexpertinnen und -experten sowie Videos aus dem Arbeitsalltag der ORF-Mitarbeiter/innen sind ab sofort online auf zukunft.ORF.at.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Die weltweite Corona-Krise ist für alle Medien eine Herausforderung. Journalistinnen und Journalisten übernehmen gerade jetzt eine besonders wichtige, gesellschaftlich relevante Aufgabe, wenn es darum geht, die Bevölkerung mit zuverlässigen Informationen zu versorgen. Der ORF wird aktuell auch daran gemessen, wie er seinen Auftrag im Krisenfall erfüllt. ORF-Mitarbeiter/innen haben daher in den vergangenen Wochen außerordentliche Initiativen gesetzt, neue Programme entwickelt und produziert. Das ist unser Beitrag zur Überwindung der Krise.“

Dr. Klaus Unterberger, Leiter der Public-Value-Stabsstelle der ORF-Generaldirektion: „Wem nützt der ORF und wie? Diese Frage stellt sich gerade angesichts der weltweiten Corona-Pandemie. Wir geben Antworten darauf und bieten einen Blick hinter die Kulissen der ORF-Programmproduktion unter dem Eindruck der aktuellen Beschränkungen und Herausforderungen. Medienqualität steht mehr denn je auf dem Prüfstand. Darüber Auskunft zu geben ist Teil unseres Auftrags.“

Analysen von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sowie Medienexpertinnen und -experten reflektieren die Rolle des ORF im Krisenfall: So hinterfragen Prof. Dr. Roger Blum, Univ. Bern, und Prof. Dr. Leonhard Dobusch, Univ. Innsbruck, die Rolle und insbesondere die Unabhängigkeit der Medien im Corona-Ausnahmezustand. Univ.-Prof. Mag. Dr. Larissa Krainer, Univ. Klagenfurt, analysiert die aktuelle Berichterstattung. Univ.-Prof. Dr. Fritz Hausjell, Univ. Wien, thematisiert in einem Interview mit zukunft.ORF.at die Glaubwürdigkeit der Medien in einer Zeit von Ein- und Beschränkungen. Zahlreiche Backstage-Videos geben Aufschluss darüber, wie ORF-Mitarbeiter/innen ihren Arbeitsalltag unter außergewöhnlichen und herausfordernden Bedingungen bewältigen. Ob etwa ORF 1, ORF 2, ORF III, die Hörfunkredaktionen von Ö1, Ö3 und FM4, die ORF-Landesstudios oder das ORF-Archiv: Interviews (u. a. mit Generaldirektor Alexander Wrabetz), Statements der Redakteurinnen und Redakteure sowie selbstgedrehte Kurzvideos erlauben einen Blick hinter die Kulissen der Programmproduktion, im Homeoffice oder unterwegs.

„PUBLIC VALUE im Krisenfall“ wird kontinuierlich erweitert und aktualisiert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at