AK 2: So vermeiden Sie teure Fallen beim vorzeitigen Auflösen von Finanzverträgen!

Wien (OTS) - Die AK rät ab, Sparbuch, Personen- und Sachversicherungen oder Bausparer überstürzt aufzulösen. „Kündigungen von Spar-, Anlage- und Versicherungsverträgen sind meist sehr teuer“, sagt AK Konsumentenschützer Christian Prantner. „Bedenken Sie Alternativen zur Kündigung. Manchmal hilft eine kurzfristige Vertragsänderung statt zu kündigen. Bei Spesen gibt es zudem Verhandlungsspielraum.“

Finanzverträge: Es muss nicht immer eine Kündigung sein – AK zeigt Alternativen

+ Lebensversicherungen nicht voreilig kündigen: Sie können – statt den Vertrag aufzulösen und einen niedrigen Rückkaufswert oder Depotwert (Fondspolizze) zu erhalten – eine Prämienfreistellung vereinbaren. Das heißt: Der Vertrag bleibt aufrecht, Ihre Verpflichtung zur Prämienzahlung bis zum Laufzeitende entfällt – je nach Vereinbarung – ganz oder teilweise. Achtung, bei Prämienfreistellungen laufen die Verwaltungskosten der Versicherung üblicherweise weiter. Bei Fondspolizzen ist ein Switch, also ein Wechsel in einen potenziell ertragreicheren Investmentfonds eine überlegenswerte Variante. Manche Versicherer bieten in der Corona-Krise eine zeitlich beschränkte Prämienfreistellung – die volle Prämienzahlung wird nach einer vereinbarten Frist wiederaufgenommen. Zudem ist es teils möglich, dass bei laufenden Lebensversicherungen eine kurzzeitige Stilllegung oder „Prämienpause“ eingelegt werden kann. Klären Sie, was diese „Prämienpause“ bedeutet:

Wie lange dauert sie? Was passiert mit dem Versicherungsschutz während der Stilllegung? Welche vertraglichen Verpflichtungen folgen danach?

+ Sach- bzw. Schadensversicherungen – Prämie umstellen: Auch Kfz-, Haushalts- oder Eigenheim-, Rechtsschutzversicherungen sollten Sie nicht vorschnell kündigen. Bei Zahlungsproblemen könnten Sie den Zahlungsrhythmus der Prämie umstellen (zum Beispiel von halbjährlich auf monatlich). Achtung, dadurch können Spesen für die sogenannte unterjährige Zahlung anfallen. Besprechen Sie mit Ihrem Versicherer zum Beispiel die Möglichkeit einer kurzfristigen Vertragsstundung oder Stilllegung. Bei manchen Tarifen (etwa Kfz-Kasko) könnten Sie einen höheren Selbstbehalt mit sinkender Prämie vereinbaren. Die von der AK kontaktierten Versicherer betonen: Vertragsänderungen sind – gerade in der Corona-Krise – im Einvernehmen möglich. Aber Vertragsänderungen mit reduzierten Leistungen und niedrigerer Prämie sollten Sie gut überlegen. Eine geringere Prämie bringt auch einen reduzierten Versicherungsschutz mit sich.

+ Sparbuchauflösung mit Spesen: Wenn Sie zum Beispiel eine langjährige KundIn sind, zeigt sich die mitunter Bank bereit, auf Schließungsspesen zu verzichten.

+ Alternativen zur Kündigung des Bausparvertrages: Die Kündigung des Bausparvertrages ist teuer. Eine Alternative zur Kündigung ist eventuell ein kurzzeitiges Aussetzen der Sparrate (etwa sechs Monate). Wenn Sie um eine Kündigung nicht herumkommen, dann können Sie die Bausparkasse um einen Nachlass bzw. Verzicht des Verwaltungskostenbeitrages ansprechen.

SERVICE: Die AK Erhebung unter wien.arbeiterkammer.at

