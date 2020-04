Die Power Rangers Beast Morphers erhalten ihr offizielles Magazin (FOTO)

Berlin (ots) - "Go go Power Rangers!" schallt es ab dem 23. April direkt aus dem offiziellen Magazin der Power Rangers Beast Morphers. Vollgepackt mit actiongeladenen Comics und aufregenden Rätsel- und Ausmalseiten. Im Quiz können die Leser ihr Wissen rund um die Power Rangers testen und mit den spannenden Bastelanleitungen noch tiefer in die fantastische Welt ihrer Helden eintauchen.

In der Neuerscheinung finden sich zudem zwei Poster und als Highlight ein XXL-Powerschwert mit dem die Kinder zu ihrem Lieblings-Ranger werden können.

Das "Power Rangers"-Magazin erscheint zweimonatlich und richtet sich an Jungs zwischen fünf und zehn Jahren. Mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren erscheint das Heft zu einem Preis von 3,99 EUR im Handel.

Für die Vermarktung ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich.

