Terminaviso: Virtuelles Fest der Freude am 8. Mai 2020

Wien (OTS) - Wegen der behördlichen Anordnungen der Bundesregierung zur Covid-19-Pandemie wird das Fest der Freude, im Gedenken an die Opfer und die Freude über die Befreiung der NS-Terrorherrschaft, am 8. Mai 2020 virtuell stattfinden.



Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Deutsche Wehrmacht und der Zweite Weltkrieg endete in Europa. Das Fest der Freude widmet sich heuer neben dem Tag der Befreiung auch dem inhaltlichen Schwerpunkt „Menschlichkeit ohne Grenzen“.



Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) veranstaltet das Fest der Freude anlässlich der 75. Wiederkehr der Befreiung vom Nazi-Terror zum achten Mal. Das Highlight des virtuellen Fests der Freude ist die Rede der Zeitzeugin Erika Kosnar. Auch die Wiener Symphoniker werden mit einem Beitrag vertreten sein. Ebenfalls werden Videos zum thematischen Schwerpunkt "Menschlichkeit ohne Grenzen" der Botschaften der Befreier-Nationen und vielen anderen gezeigt. Das virtuelle Fest wird mit der Begrüßung von MKÖ-Vorsitzendem Willi Mernyi und den Worten von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen feierlich eröffnet.



Dieses Jahr wird das Fest der Freude erstmals nicht am Heldenplatz, sondern im Livestream auf www.festderfreude.at und in der Live-Übertragung auf ORF III zu sehen sein.



Das Fest der Freude findet in enger Zusammenarbeit mit den Wiener Symphonikern und mit der Unterstützung der Israelitischen Kultusgemeinde, dem Verein Gedenkdienst sowie dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands statt.



Wir laden Sie herzlich zum virtuellen Fest der Freude ein:





Freitag, 8. Mai 2020, Beginn: 19:10 Uhr



Weitere Informationen, das Programm und Fotos finden Sie unter: www.festderfreude.at



