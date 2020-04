Lehner: Wiederhochfahren des Reha-Betriebs unter besonderen Schutzvorschriften

Wien (OTS) - „Unsere Reha-Einrichtungen fahren unter besonderen Schutzvorschriften aktuell ihren Betrieb wieder hoch“, erklärt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen. Die SVS verfügt in ihren neun Reha-Einrichtungen österreichweit über insgesamt 1.100 Betten. Zur Entlastung des Gesundheitssystems und zur möglichen Versorgung von Akutfällen wurde Mitte März entsprechend der Vorgaben der Bundesregierung der Reha-Betrieb eingeschränkt. „Da nun wieder vermehrt Operationen in den Spitälern durchgeführt werden, erfolgt seit vergangener Woche die verstärkte Wiederaufnahme der Anschlussheilverfahren“, erläutert Lehner und betont: „Reha und Anschlussheilverfahren sind für einen erfolgreichen Genesungsprozess ein wesentlicher Bestandteil. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Patienten auch in diesen fordernden Zeiten perfekt versorgt werden. Die speziellen Schutzvorschriften ermöglichen das.“ Zu diesen Schutzvorschriften zählen beispielsweise die Absonderung direkt beim Eintreffen des Patienten, Fieberkontrollen, Befragungen, Einsatz von Schutzmasken und diverse Anpassungen bei Therapiegruppen sowie bei der Speiseneinnahme.

Durchgehend den Betrieb aufrechterhalten haben die HerzReha Bad Ischl und das Neurologische Rehabilitationszentrum Rosenhügel. Das Gesundheitszentrum für Selbständige ist seit Beginn der Krise für die Versicherten in den Bereichen kurative Medizin und Telemedizin geöffnet. Darüber hinaus hat das Klinikum am Kurpark Baden am vergangenen Montag wieder aufgesperrt und die ersten 60 Patienten aufgenommen. „Wir sind im regelmäßigen Austausch mit den Bundesländern zu den Spitalskapazitäten. Es wird derzeit kein Bedarf erwartet, Nicht-Covid-Patienten aus den Krankenanstalten zu übernehmen. Falls sich die Situation ändert, werden die SVS-Reha-Einrichtungen zur Entlastung des Gesundheitssystems zur Verfügung stehen. Für dieses Szenario gibt es eine relativ kurze Vorlaufzeit“, erläutert Lehner abschließend.

Über die SVS, die Sozialversicherung der Selbständigen

Ein gesundes Land braucht gesunde Selbständige – und jemanden, der sich ihrer sozialen Absicherung verschrieben hat: Das ist die SVS. Eine 1,2 Mio. große Versichertengemeinschaft, die unter dem Motto „Gemeinsam gesünder“ von der Geburt bis ins hohe Alter füreinander da ist. Die SVS umfasst als Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sämtliche Sparten und ist als bundesweiter, berufsständischer Träger organisiert. Neun eigene Gesundheitseinrichtungen mit über 1.000 Betten, 8.000 Vertragsärzte, 3.000 Zahnärzte sowie weitere 9.000 Vertragspartner, wie beispielsweise Physiotherapeuten und Logopäden, stehen den Versicherten in ganz Österreich zur Verfügung. Die SVS ist mit Beratertagen flächendeckend in 190 Gemeinden vor Ort vertreten. Das Gebarungsvolumen beträgt 9,5 Milliarden Euro. Obmann ist Peter Lehner, Generaldirektor ist Dipl.-Ing. Dr. Hans Aubauer.

